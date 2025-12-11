Politie loopt vertraging op met online aangifte van ransomware voor bedrijven

Het zal dit jaar toch niet mogelijk zijn voor bedrijven die slachtoffer van ransomware zijn geworden om hier online aangifte bij de politie van te doen. Het traject heeft vanwege technische uitdagingen vertraging opgelopen, zo laat demissionair minister Van Oosten van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer weten. De Tweede Kamer had vorig jaar december een motie aangenomen waarin het kabinet werd verzocht om ervoor te zorgen dat bedrijven voor de zomer van 2025 online aangifte van ransomware konden doen.

Afgelopen juni maakte toenmalig Justitieminister Van Weel bekend dat de online aangiftemogelijkheid voor slachtoffers van ransomware naar het najaar was verschoven. "Vanwege de implicaties die de NAVO-top heeft voor het implementeren van nieuwe voorzieningen zal dit niet deze zomer zijn gerealiseerd, maar is het streven deze mogelijkheid dit najaar gerealiseerd te hebben", legde de bewindsman destijds uit.

Nu meldt minister Van Oosten dat deze termijn ook niet wordt gehaald. "De politie heeft laten weten dat het streven om dit najaar de online aangiftemogelijkheid te realiseren vertraging heeft opgelopen, vanwege technische uitdagingen waarmee de politie gedurende het traject is geconfronteerd. De komende periode staat in het teken van gebruikers- en acceptatietesten, realisatie is voorzien voor het eerste kwartaal van 2026."