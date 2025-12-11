Let's Encrypt verwacht volgend jaar 1 miljard actieve websites te ondersteunen

Certificaatautoriteit Let's Encrypt verwacht dat het volgend jaar 1 miljard actieve websites van tls-certificaten voorziet. Let's Encrypt geeft tls-certificaten uit, gebruikt voor het opzetten van een versleutelde verbinding met bezoekers en identificatie. De certificaatautoriteit gaf tien jaar geleden, op 14 september 2015, het eerste publiekelijk vertrouwde certificaat uit. Inmiddels gaat het om tien miljoen uitgegeven certificaten per dag, waarmee Let's Encrypt de grootste certificaatautoriteit is geworden.
In 2020 had Let's Encrypt in totaal één miljard certificaten uitgegeven. Volgend jaar verwacht de certificaatautoriteit dat het één miljard actieve websites van tls-certicaten voorziet. "Ons voornaamste doel was het maken van een concrete, meetbare impact op de veiligheid van het web door het aantal https-verbindingen te laten toenemen, en dat is gelukt", zegt Josh Aas van Let's Encrypt.
In een periode van vijf jaar is het wereldwijde percentage van websites bezocht via https gestegen van dertig procent naar tachtig procent. In de Verenigde Staten ligt het rond de 95 procent. Wel laten deze percentages de afgelopen jaren weinig verandering zien. Aas merkt op dat een groot deel van het onversleutelde webverkeer vermoedelijk afkomstig is van intranetten, maar dat veel hierover onbekend is. "Het zou een goed onderwerp voor onderzoekers zijn om te bekijken."
De groei van het aantal door Let's Encrypt uitgegeven certificaten wordt volgens Aas veroorzaakt door de groei van het web in zijn geheel. "Anders gezegd, als we over een bepaalde tijd twintig procent meer sites beschermen, komt dat omdat het web zelf met twintig procent is gegroeid."
