Belgen in verzet tegen nieuw systeem dat fiscus alle rekeningen laat controleren

Een groep Belgische privacy-activisten is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om een wet tegen te houden waardoor de Belgische belastingdienst automatisch de bankgegevens van elke Belg kan controleren. Het is de bedoeling van de Belgische regering om via datamining, AI en algoritmes de halfjaarlijkse saldi van elke Belg, samen met informatie over leningen en andere fiscale gegevens, automatisch te combineren met bestaande databases. Volgens voorstanders kan zo fraude worden opgespoord. Tegenstanders noemen het plan "money control", een verwijzing naar de chatcontrole waarmee de Europese Commissie de berichten van alle burgers wil controleren.

Het systeem dat de Belgische regering wil invoeren zal automatisch gegevens van alle burgers verwerken, niet alleen wanneer er een vermoeden van fraude is. "Voortaan ben je schuldig tot je het tegendeel kan bewijzen. Wat is het volgende? Een camera in élke woonkamer om huishoudelijk geweld aan te pakken?" zegt Frédéric De Gucht, voorzitter van de Belgische politieke partij Open Vld. Volgens De Gucht wordt met 'money control' het bankgeheim opgeheven en het vermoeden van schuld omgedraaid. "Voortaan ben je schuldig tot je het tegendeel kan bewijzen. Deze overheid wantrouwt al haar burgers.”

"Deze regering wil een fiscaal surveillanceparket - met de hulp van ‘AI’ en illustere algoritmes loslaten op alle bank-, effecten- en cryptorekeningen van álle burgers én bedrijven. Niet met ons. Ministry of Privacy trekt naar het Grondwettelijk Hof om dit aan te vechten", zo laat privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert van Ministry of Privacy via X weten. De Belgische politieke partijen Mouvement Réformateur (MR) en Open Vld steunen de gang naar het Grondwettelijk Hof.

"Dit gaat verder dan meerderheid tegen oppositie. 'Money control' is een aantasting van de grondrechten van 11 miljoen Belgen. Dat daar nu ook juridisch verzet tegen komt, is niet meer dan logisch", zegt Mathieu Michel van MR tegenover VRT NWS. Voorstanders van het systeem claimen dat het nodig is om fraude tegen te gaan. "Om georganiseerde misdaad bloot te leggen heb je gespecialiseerde rechercheteams nodig, geen gigantische hoeveelheid data. Dit is de hooiberg vergroten om een speld te vinden", zo liet Dobbelaere-Welvaert eerder tegenover De Tijd weten. Inmiddels is ook de website StopMoneyControl.be gelanceerd met informatie over de wet en de stap naar het Hof.