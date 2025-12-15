Apple onder vuur over het niet aanbieden van iOS 18.7.3 aan iPhone-gebruikers

Apple is onder vuur komen te liggen van gebruikers omdat het een beveiligingsupdate voor iOS 18 niet aanbiedt en in plaats daarvan alleen de optie biedt om naar iOS 26 te upgraden. Vorige week kwam Apple met beveiligingsupdates voor iOS, die onder andere twee actief aangevallen kwetsbaarheden verhelpen waardoor een aanvaller malafide code op iPhones kan uitvoeren.
Op dit moment worden iOS 18 en iOS 26 actief door Apple ondersteund. Voor iOS 18 verscheen versie 18.7.3, voor iOS 26 is versie 26.2 beschikbaar gesteld. Talloze gebruikers op Hacker News en Reddit die nu nog gebruikmaken van iOS 18, laten weten dat Apple de update naar versie 18.7.3 niet aanbiedt. Alleen de upgrade naar iOS 26.2 wordt aangeboden.
Een Reddit-gebruiker stelt dat hij met Apple contact heeft opgenomen en het bedrijf hem liet weten dat iOS 26.2 de enige aangeboden versie is. Alleen voor de iPhone XS en XR is 18.7.3 beschikbaar. Verschillende gebruikers melden dat het updaten naar versie 18.7.3 toch mogelijk voor nieuwere iPhones is door zich aan te melden voor het betaprogramma van Apple.
