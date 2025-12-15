FBI deelt 630 miljoen bij verdachte aangetroffen wachtwoorden met HIBP

De FBI heeft 630 miljoen wachtwoorden die het op systemen van een verdachte heeft aangetroffen gedeeld met datalekzoekmachine Have I Been Pwned (HIBP). Van de 630 miljoen wachtwoorden waren er 46 miljoen nog niet bij de zoekmachine bekend, zo laat Troy Hunt weten, ontwikkelaar van HIBP. Via Have I Been Pwned kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt.

De dienst biedt daarnaast ook "Pwned Passwords", een verzameling van wachtwoorden en wachtwoordhashes die in datalekken voorkomen. Beheerders kunnen bijvoorbeeld via de wachtwoordhashes kijken of die overeenkomen met de wachtwoordhashes in hun omgeving. De afgelopen jaren hebben politiediensten, waaronder de FBI en het Britse National Crime Agency, tientallen miljoenen gevonden wachtwoorden met HIBP gedeeld.

Onlangs ontving Hunt 630 miljoen wachtwoorden van de FBI, gevonden op de apparaten van een verdachte. "De data lijkt afkomstig te zijn van zowel het open web als Tor-gebaseerde marktplaatsen, Telegram-kanalen en infostealer-malware", aldus Hunt. Infostealers zijn malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van wachtwoorden en andere inloggegevens. Details over de zaak van de verdachte zijn niet door Hunt gegeven. Hij voegt toe dat van de 630 miljoen ontvangen wachtwoorden er 46 miljoen nog niet in de Pwned Passwords-dataset voorkwamen.