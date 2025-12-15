FBI deelt 630 miljoen bij verdachte aangetroffen wachtwoorden met HIBP

De FBI heeft 630 miljoen wachtwoorden die het op systemen van een verdachte heeft aangetroffen gedeeld met datalekzoekmachine Have I Been Pwned (HIBP). Van de 630 miljoen wachtwoorden waren er 46 miljoen nog niet bij de zoekmachine bekend, zo laat Troy Hunt weten, ontwikkelaar van HIBP. Via Have I Been Pwned kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt.
De dienst biedt daarnaast ook "Pwned Passwords", een verzameling van wachtwoorden en wachtwoordhashes die in datalekken voorkomen. Beheerders kunnen bijvoorbeeld via de wachtwoordhashes kijken of die overeenkomen met de wachtwoordhashes in hun omgeving. De afgelopen jaren hebben politiediensten, waaronder de FBI en het Britse National Crime Agency, tientallen miljoenen gevonden wachtwoorden met HIBP gedeeld.
Onlangs ontving Hunt 630 miljoen wachtwoorden van de FBI, gevonden op de apparaten van een verdachte. "De data lijkt afkomstig te zijn van zowel het open web als Tor-gebaseerde marktplaatsen, Telegram-kanalen en infostealer-malware", aldus Hunt. Infostealers zijn malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van wachtwoorden en andere inloggegevens. Details over de zaak van de verdachte zijn niet door Hunt gegeven. Hij voegt toe dat van de 630 miljoen ontvangen wachtwoorden er 46 miljoen nog niet in de Pwned Passwords-dataset voorkwamen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.