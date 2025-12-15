Petitie tegen online leeftijdsverificatie in het VK half miljoen keer ondertekend

Sinds een aantal maanden moeten allerlei websites in het Verenigd Koninkrijk verplicht de leeftijd van hun bezoekers verifiëren. Meer dan een half miljoen mensen in het VK hebben een petitie ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen om de onderliggende wetgeving aan te passen. Vandaag wordt het intrekken van de fel bekritiseerde Online Safety Act in het Britse parlement besproken.

"We vinden dat het parlement de wet moet intrekken en aan proportionele wetgeving moet werken, in plaats van het aanpakken van burgers die over treinen, voetbal, videogames of zelfs hamsters praten omdat het niet met een paar rotte appels kan omgaan", aldus de indieners van de petitie die meer dan 550.000 handtekeningen kreeg. Sinds Britten verplicht aan online leeftijdsverificatie worden onderworpen hebben vpn-providers een toename van het vpn-gebruik in het VK gemeld.

Daarnaast hebben sommige websites ook besloten om Britse bezoekers te blokkeren, zodat ze niet aan de wet hoeven te voldoen. Verschillende burgerrechtenbewegingen, waaronder Open Rights Group, Big Brother Watch, Index on Censorship en de Amerikaanse EFF, hebben Britse politici in een open brief opgeroepen om naar hun burgers te luisteren en de Online Safety Act in te trekken (pdf).

"Age-gating wordt nu op allerlei content toegepast, van literatuur op Substack en seksueel gezondheidsadvies op Reddit tot social gaming features op Xbox. Dit beperkt de vrijheid van meningsuiting van zowel jongeren als ouderen die de leeftijdscontrole niet doorkomen", aldus de burgerrechtenbewegingen. "De wetgeving is een bedreiging voor de privacy van gebruikers, beperkt de vrijheid van meningsuiting, stelt gebruikers bloot aan algoritmische discriminatie via gezichtscontroles en zorgt ervoor dat miljoenen mensen zonder persoonlijk apparaat of identiteitsbewijs het internet niet kunnen gebruiken", voegt de EFF toe.