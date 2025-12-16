Nieuws
Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro gaat ook gelden voor diensten

dinsdag 16 december 2025, 16:33 door Redactie, 1 reacties

Het verbod op contante betalingen voor goederen boven de 3.000 euro dat op 1 januari 2026 van kracht wordt zal uiteindelijk ook gaan gelden voor diensten. Dat laten demissionair ministers Heinen van Financiën en Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. De maatregel moet volgens de bewindsmannen witwassen tegengaan.

De Eerste Kamer nam eerder dit jaar het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen aan. Het introduceert onder andere een verbod op cashbetalingen voor goederen van boven de 3.000 euro. Het verbod gaat over twee weken in en geldt niet voor transacties tussen particulieren. Bij de implementatie van het Europese anti-witwaspakket (AML-pakket) zal dit verbod worden uitgebreid naar cashbetalingen van boven de 3.000 euro voor diensten.

Het AML-pakket introduceert een EU-breed verbod op contante betalingen voor goederen en uiteindelijk ook diensten van boven de grens van 10.000 euro. Nederland besloot om een cashlimiet van 3.000 euro te hanteren. Het verbod zal vanaf juli 2027 ook voor diensten gaan gelden.

Vandaag, 16:39 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 16:41
De volgende stap in het uitfaseren van contant geld. Geld witwassen door grote criminele organisaties gaat helemaal niet meer op deze manier, je treft hier alleen de burger mee.
Image