Verbod op contante betalingen boven 3.000 euro gaat ook gelden voor diensten

Het verbod op contante betalingen voor goederen boven de 3.000 euro dat op 1 januari 2026 van kracht wordt zal uiteindelijk ook gaan gelden voor diensten. Dat laten demissionair ministers Heinen van Financiën en Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. De maatregel moet volgens de bewindsmannen witwassen tegengaan.
De Eerste Kamer nam eerder dit jaar het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen aan. Het introduceert onder andere een verbod op cashbetalingen voor goederen van boven de 3.000 euro. Het verbod gaat over twee weken in en geldt niet voor transacties tussen particulieren. Bij de implementatie van het Europese anti-witwaspakket (AML-pakket) zal dit verbod worden uitgebreid naar cashbetalingen van boven de 3.000 euro voor diensten.
Het AML-pakket introduceert een EU-breed verbod op contante betalingen voor goederen en uiteindelijk ook diensten van boven de grens van 10.000 euro. Nederland besloot om een cashlimiet van 3.000 euro te hanteren. Het verbod zal vanaf juli 2027 ook voor diensten gaan gelden.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.