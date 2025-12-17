Van Marum: VS kan na overname Solvinity toegang tot gegevens krijgen

De Amerikaanse overheid kan na de overname van Solvinity toegang krijgen tot gegevens waarover het bedrijf beschikt, zo laat demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering op Kamervragen weten. Solvinity maakte vorige maand bekend dat het door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen. De aangekondigde overname zorgde onder andere in de politiek voor de nodige ophef en leidde tot Kamervragen van verschillende partijen. Zo draait DigiD bij Solvinity. Experts waarschuwen dat straks gegevens van Nederlandse burgers in Amerikaanse handen kunnen komen.

GroenLinks-PvdA vroeg staatssecretaris Van Marum om opheldering. De bewindsman laat weten dat meerdere ministeries gebruikmaken van diensten van Solvinity, waaronder Binnenlandse Zaken, en dan specifiek DigiD-beheerder Logius, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Financiën. "Momenteel wordt geïnventariseerd of er kritieke processen afhankelijk zijn van de dienstverlening door Solvinity. Door deze inventarisatie wordt inzicht in het totale risicobeeld verkregen. Op basis hiervan kunnen afwegingen gemaakt worden ten aanzien van het handelingsperspectief", aldus Van Marum. Hij verwacht dat de inventarisatie nog dit jaar wordt afgerond.

"Levert Solvinity momenteel diensten gebaseerd op Amerikaanse Platformas-a-Service (PaaS) producten zoals Azure? Bestaat er in de huidige situatie al een mogelijk weglekken van overheidsinformatie naar Amerikaanse partijen?", wilde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann weten. "Voor enkele departementen levert Solvinity toegang tot de genoemde PaaS-diensten op Microsoft Azure. Bij gebruik van dit soort cloud diensten is er vrijwel altijd een risico dat data mogelijk wordt opgevraagd door Amerikaanse autoriteiten", reageert Van Marum.

Kathmann had de staatssecretaris ook gevraagd welke gevolgen de overname van Solvinity heeft voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van overheidsinformatie die bij het bedrijf worden ondergebracht, en het bedrijf vermoedelijk onder Amerikaanse wetgeving zoals de CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) en Executive Order 12333 komt te vallen.

"De drie genoemde wettelijke instrumenten maken het, in ieder geval in theorie, mogelijk dat autoriteiten in de VS onder de in deze wetgeving genoemde voorwaarden toegang kunnen krijgen tot de gegevens waarover een onderneming in de VS beschikt, óók wanneer de gegevens zich bevinden onder een dochtervennootschap en op servers buiten de VS", laat Van Marum daarop weten.

De staatssecretaris voegt toe dat als Solvinity door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen, deze wetten ook voor Solvinity gaan gelden. "Het gevolg daarvan kan, in ieder geval in theorie, zijn dat autoriteiten in de VS in voorkomend geval toegang krijgen tot de gegevens die door Solvinity in opdracht van de Staat worden verwerkt." Van Marum herhaalt ook, zoals hij op eerdere Kamervragen al had laten weten, dat er mogelijkheden zijn om contracten met Solvinity te ontbinden en er meerdere onderzoeken naar de overname lopen.