'Nederlander maakt vaak geen gebruik van lange wachtwoorden en vpn-verbinding'

Nederlanders maken vaak geen gebruik van lange wachtwoorden en een vpn-verbinding om hun accounts of systemen te beveiligen, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vandaag verschenen publicatie op basis van onderzoek waar ruim 33.000 mensen aan deelnamen. Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd welke maatregelen ze nemen om hun apparatuur en persoonlijke informatie op internet te beveiligen tegen misbruik door anderen.
Het gebruik van een code, wachtwoord of biometrie om toegang tot een systeem te krijgen was de meestgenoemde beveiligingsmaatregel. 81 procent van de deelnemers zegt dit voor alle accounts en apparaten te doen. Het controleren van e-mailbijlagen is ook een vaak toegepaste beveiligingsmaatregel. Bijna 59 procent zegt beveiligingsupdates meteen door te voeren zodra die beschikbaar zijn. Een iets kleiner percentage zegt wachtwoorden veilig te bewaren. Daarbij geeft het CBS als voorbeeld het opschrijven van wachtwoorden of het gebruik van een wachtwoordmanager.
Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd of ze voor elk account een ander wachtwoord gebruiken. Slechts 38 procent zegt dit te doen. Het gebruik van tweefactorauthenticatie voor alle accounts wordt door een kleine 27 procent gedaan. De minst gebruikte beveiligingsmaatregelen waar deelnemers uit konden kiezen zijn het gebruik van een vpn-verbinding en lange wachtwoorden.
61 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt nooit gebruik te maken van een vpn-verbinding. 21 procent doet dit soms en een kleine 18 procent zegt altijd via een vpn met internet verbonden te zijn. Op de vraag of men wachtwoorden van minimaal zestien karakters gebruikt geeft bijna 40 procent aan dit nooit te doen. 44 procent heeft voor sommige accounts een wachtwoord van minimaal zestien karakters en bijna 17 procent heeft dit voor alle accounts.
Volgens het CBS zijn er minder verschillen tussen de bevolkingsgroepen als het gaat om het gebruik van wachtwoorden van minimaal 16 karakters voor alle accounts. "Als reden om dit niet te doen geven mannen vaker aan dat ze het niet nodig vinden (25 tegenover 16 procent) of omdat ze er geen zin in hebben (18 tegenover 13 procent). Vrouwen vinden het iets vaker moeilijk om te onthouden dan mannen", zo laat het statistiekenbureau weten.
