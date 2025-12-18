Minister: MIVD maakt verstoren en openbaren van cyberoperaties prioriteit

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) maakt het verstoren en openbaren van cyberoperaties, zowel door landen als cybercriminelen, volgend jaar een prioriteit. Dat laat demissionair minister Brekelmans in het vandaag verschenen Jaarplan MIVD 2026 weten. Volgens de bewindsman bedreigen zowel statelijke als niet-statelijke actoren de Nederlandse nationale veiligheid door aanhoudende cyberaanvallen die gericht zijn tegen overheden, bedrijven en organisaties.
Brekelmans voegt toe dat statelijke en niet-statelijke actoren steeds verder verweven raken. Daarnaast blijven cyberaanvallen volgens de minister vaak onder de oppervlakte, maar vormen wel degelijk een grote dreiging. "Met name de moeilijke duiding en attributie maakt dit een veelgebruikt middel door deze actoren", aldus Brekelmans. Volgend jaar zal de MIVD zich nadrukkelijk richten op het verstoren en openbaren van cyberoperaties, zowel van statelijke- als niet-statelijke actoren, voegt de bewindsman toe. Daarnaast zal de MIVD ook slachtoffers van cyberaanvallen gaan informeren en adviseren welke maatregelen ze kunnen nemen.
