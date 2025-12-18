Apple herhaalt dat openstellen van iOS de deur opent voor malware en scams

Apple heeft opnieuw herhaald dat het openstellen van iOS, zodat apps ook buiten de App Store zijn te downloaden, gebruikers blootstelt aan malware, scams en privacyrisico's. Aanleiding voor de waarschuwing is Japanse wetgeving waar grote mobiele spelers zoals Apple en Google aan moeten voldoen, en die voor een eerlijker speelveld voor smartphone-ecosystemen moet zorgen.

Daardoor is het vanaf iOS 26.2 mogelijk voor ontwikkelaars om iOS-apps via alternatieve appstores aan Japanse gebruikers aan te bieden, alternatieve appstores te beheren, betalingen voor digitale goederen en diensten buiten de Apple In-App Purchase te verwerken en nog veel meer zaken. "Deze nieuwe opties voor het downloaden van apps van alternatieve appstores en doen van app-betalingen opent de deur voor malware, fraude, scams en privacy- en beveiligingsrisico's", aldus Apple.

Apple stelt verder dat het met Japanse toezichthouders regels heeft afgesproken waar apps en alternatieve appstores aan moeten voldoen, waaronder Notarization en vereisten om kinderen tegen "ongepaste content" te beschermen. Eerder zorgde de Europese DMA-wetgeving ervoor dat Apple iOS moest openstellen. Ook toen claimde het techbedrijf dat dit gebruikers blootstelt aan allerlei risico's.

Critici stellen dat de eisen die Apple aan alternatieve appstores en anders aangeboden apps stelt ervoor zorgen dat er nog altijd geen echte concurrentie met de App Store mogelijk is. In juni maakte Apple bekend dat het aanpassingen ging doorvoeren aan de manier voor het installeren van apps buiten de App Store. Vervolgens maakte de Europese Commissie in september bekend dat het bezig is met onderzoek om te kijken of de aanpassingen die Apple heeft doorgevoerd wel genoeg zijn om aan de DMA-wetgeving te voldoen. Daarop stelde Apple wederom dat iOS gebruikers door. het openstellen van iOS met allerlei risico's te maken krijgen.