Meta moet privacy-activist Max Schrems volledige inzage in zijn gegevens geven. Ook moet het bedrijf stoppen met het tonen van gerichte advertenties aan hem, zo heeft het Oostenrijkse hooggerechtshof geoordeeld. Sinds 2011 probeert Schrems al inzage in zijn gegevens te krijgen die het bedrijf over hem heeft verzameld, maar Meta verstrekte alleen gedeeltelijke toegang. Gebruikers wordt alleen een downloadtool aangeboden voor het downloaden van "relevante" informatie, zoals Meta het omschrijft.Het Oostenrijkse hooggerechtshof heeft nu bepaald dat Meta alle persoonlijke data van Schrems en specifieke informatie over die data, zoals de bron, ontvanger of het doel van de verwerking, binnen 14 dagen aan de activist moet verstrekken. Daarnaast moet het techbedrijf Schrems een schadevergoeding van 500 euro betalen. Meta had vorig jaar een omzet van bijna 165 miljard dollar.

Het hof oordeelde ook dat Meta moet stoppen met het tonen van gerichte advertenties aan Schrems, aangezien het bedrijf geen geldige grondslag heeft voor het verwerken van zijn persoonlijke data voor dit doel. Het Europees Hof van Justitie heeft inmiddels al geoordeeld dat Meta niet de noodzakelijke grondslag heeft voor het verwerken van de persoonlijke data van Europese gebruikers voor het tonen van advertenties, zo laat de door Schrems opgerichte privacyorganisatie noyb weten.

Schrems herhaalt dat hij elf jaar bezig is geweest en de procekosten meer dan 200.000 euro bedragen. "De realiteit van AVG-rechtszaken is dat het, voor een doorsnee persoon, een decennium duurt en desastreus is. Big Tech-bedrijven verbergen zich achter jurisdicties zoals Ierland, komen met honderd redenen waarom de zaak moet worden verworpen, en saboteren overal waar mogelijk procedures. Het is dringend nodig om de AVG handhaafbaar in de praktijk te maken", aldus de privacy-activist.