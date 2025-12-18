FBI haalt cryptobeurs offline verdacht van het witwassen van losgeld ransomware

De FBI heeft een cryptobeurs offline gehaald die volgens de Amerikaanse autoriteiten werd gebruikt voor het witwassen van losgeld dat slachtoffers van ransomware betaalden. Sinds 2017 zou cryptobeurs E-Note meer dan 70 miljoen dollar aan losgeld van ransomware-slachtoffers en overgenomen accounts hebben witgewassen.
Bij het offline halen van de cryptobeurs werkten de Amerikaanse autoriteiten samen met de Duitse en Finse politie. Er werden zowel servers als verschillende domeinen in beslag genomen. Daarbij zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie ook klantendatabases en transactiegegevens in handen van de autoriteiten gekomen.
Tevens is een 39-jarige Russische man aangeklaagd die de beheerder van de cryptobeurs zou zijn geweest en jarenlang geld voor criminelen zou hebben witgewassen. Indien schuldig bevonden kan hij in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen.
