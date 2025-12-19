Nieuws
image

Firefox krijgt optie om alle AI-features binnen browser uit te schakelen

vrijdag 19 december 2025, 09:44 door Redactie, 2 reacties

Firefox krijgt een optie om alle AI-features binnen de browser uit te schakelen. Intern noemen ontwikkelaars het de "AI-killswitch". Dat laat het ontwikkelteam via X weten. De AI-features binnen de browser zullen daarnaast opt-in zijn. Een aantal dagen geleden maakte de nieuwe ceo van Mozilla bekend dat Firefox zal veranderen in een "moderne AI-browser".

De aankondiging zorgde voor meer dan drieduizend reacties op een Reddit-thread, waar veel gebruikers hun ongenoegen uitten. De ceo benadrukte in de aankondiging dat AI altijd een keuze moet zijn, maar veel gebruikers zijn hier niet gerust over. Gisteren maakte het Firefox-ontwikkelteam bekend dat de browser zal worden voorzien van een optie om alle AI-features uit te schakelen. "Intern noemen we het de AI-killswitch. Het zal onder een minder heftige naam beschikbaar komen, maar het laat zien hoe serieus we dit nemen."

"Alle AI-features zullen ook opt-in zijn. Ik denk dat er sommige grijze gebieden zijn wat 'opt-in inhoudt voor verschillende mensen, maar de killswitch zal dat allemaal verwijderen en nooit meer laten zien", zo laat het ontwikkelteam verder weten. Dat hoopt dat Firefox het vertrouwen van gebruikers als het om AI gaat kan winnen of terugwinnen.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 09:55 door Anoniem
Ik ben geen fan van AI in de browser, daarom gebruik ik Vivaldi.
Reageer met quote
Vandaag, 09:58 door Anoniem
Hoe zit het in Mozilla producten met data verzameling voor hun AI te doen leren?
Waarom geen versies aanbieden zonder AI en dus vooral ook geen data verzamelen?

Als ik AI hulp wil gebruiken of nodig heb weet ik de weg wel waar ik dat kan vinden. Ik hoef niet in elke willekeurige app een aparte AI voorziening te hebben. Uitzetten is voor mij niet genoeg het moet er helemaal niet inzitten w.m.b.

Mozilla klaagt over geld en bedelt om donaties. Volgens mij moeten ze hun programmeurs niet onnodige dingen laten maken maar zich bij hun core business houden dat is goedkoper, nuttiger en ik zit er niet op te wachten al die kul die ze in o.a. een browser bouwen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image