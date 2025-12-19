Firefox krijgt optie om alle AI-features binnen browser uit te schakelen

Firefox krijgt een optie om alle AI-features binnen de browser uit te schakelen. Intern noemen ontwikkelaars het de "AI-killswitch". Dat laat het ontwikkelteam via X weten. De AI-features binnen de browser zullen daarnaast opt-in zijn. Een aantal dagen geleden maakte de nieuwe ceo van Mozilla bekend dat Firefox zal veranderen in een "moderne AI-browser".
De aankondiging zorgde voor meer dan drieduizend reacties op een Reddit-thread, waar veel gebruikers hun ongenoegen uitten. De ceo benadrukte in de aankondiging dat AI altijd een keuze moet zijn, maar veel gebruikers zijn hier niet gerust over. Gisteren maakte het Firefox-ontwikkelteam bekend dat de browser zal worden voorzien van een optie om alle AI-features uit te schakelen. "Intern noemen we het de AI-killswitch. Het zal onder een minder heftige naam beschikbaar komen, maar het laat zien hoe serieus we dit nemen."
"Alle AI-features zullen ook opt-in zijn. Ik denk dat er sommige grijze gebieden zijn wat 'opt-in inhoudt voor verschillende mensen, maar de killswitch zal dat allemaal verwijderen en nooit meer laten zien", zo laat het ontwikkelteam verder weten. Dat hoopt dat Firefox het vertrouwen van gebruikers als het om AI gaat kan winnen of terugwinnen.
