Kabinet kan niet uitsluiten dat gegevens uitgewisseld via Zivver terechtkomen in VS

Het demissionaire kabinet kan niet uitsluiten dat via Zivver uitgewisselde gegevens in de Verenigde Staten terechtkomen, zo laat demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen over de overname van de Nederlandse databeveiliger door het Amerikaanse bedrijf Kiteworks. Aanleiding voor de vragen van GroenLinks-PvdA is een artikel van Follow the Money waarin wordt gesteld dat door de overname gevoelige informatie over Nederlandse burgers in handen van Kiteworks komt.

Kamerlid Kathmann wilde weten of kan worden uitgesloten dat gegevens die uitgewisseld worden via Zivver in de Verenigde Staten of Israël terechtkomen. "Het kabinet heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens in strijd met het gegevensbeschermingsrecht in handen van de overheid in de VS of Israël terechtkomen, maar kan het ook niet met volledige zekerheid uitsluiten", reageert Van Marum.

Zivver wordt veel in de zorg gebruikt, maar ook verschillende overheidsorganisaties wisselen via de dienst informatie uit. De staatssecretaris merkt op dat door de overname Amerikaanse wetgeving, zoals de CloudAct, ook van toepassing kan zijn op de diensten van Zivver. "Verwerkingsverantwoordelijke departementen moeten dit gewijzigde stelsel betrekken in hun risicoafweging bij het gebruik van Zivver", voegt de bewindsman toe.

Kathmann wilde ook weten of het blijven gebruiken van Zivver, nu het in handen van een Amerikaans bedrijf is gekomen, bijdraagt aan de cyberveiligheid en autonomie van Nederland. "Een dergelijke verandering maakt het wenselijk om risico’s opnieuw te beoordelen in de context van het concrete gebruik, de aard van gegevens die worden uitgewisseld, de getroffen beveiligingsmaatregelen, en de specifieke geldende contractuele (juridische) en technische waarborgen", reageert Van Marum.

De staatssecretaris kreeg ook de vraag of het mogelijk is om op korte termijn de diensten van Zivver in te wisselen voor een eigen alternatief. "Binnen de rijksoverheid maken verschillende departementen reeds gebruik van andere oplossingen voor het veilig uitwisselen van bestanden en berichten", luidt het antwoord. Van Marum voegt toe dat er momenteel vanuit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie een verkenning loopt naar het opzetten van een overheidsbrede soevereine cloud, waarin mogelijk ook vertrouwelijke gegevensuitwisseling kan gaan plaatsvinden.