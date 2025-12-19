Burger kan paspoort en id-kaart straks zelf via StopID ongeldig verklaren

Burgers kunnen straks zelf via StopID online hun paspoort en identiteitskaart ongeldig verklaren. Minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken wil hiervoor de Paspoortuitvoeringsregelingen wijzigen. Het publiek kan nu op de voorgestelde wijziging reageren. In het geval van een gestolen of vermist identiteitsbewijs moet de houder nu bij de uitgevende instantie een formulier invullen, dat handmatig moet worden verwerkt.

Veel gemeenten bieden wel een online formulier aan, maar ook hierbij treedt volgens de minister vertraging op tussen invullen van het formulier en registratie van het document als ongeldig. Met StopID kunnen burgers zelf online hun identiteitsdocument als ongeldig laten registreren, direct bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hiervoor moeten burgers inloggen met DigiD en verschillende vragen over de omstandigheden van de vermissing, diefstal of fraude beantwoorden. Daarna is het mogelijk om het document als ongeldig te laten registreren.

Met de dienst StopID wordt begin volgend jaar bij enkele Nederlandse gemeenten een pilot uitgevoerd. In de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland is per 1 januari van dit jaar deze pilotmogelijkheid geboden door een digitale melding van vermissing of fraude bij de minister van Binnenlandse Zaken mogelijk te maken op verzoek van de burgemeester.

Om StopID na deze pilot breed toegankelijk te maken voor alle houders van Nederlandse identiteitsdocumenten, moet dit vereiste van verzoek door de burgemeester worden geschrapt. Dat wil minister Rijkaart nu via de voorgestelde wijziging doorvoeren. Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot 20 februari op het voorstel reageren.