Overheid tipt ouders om kind 'dumbphone' in plaats van smartphone te geven

De overheid heeft ouders op een campagnewebsite de tip gegeven om hun kinderen een 'dumbphone' te geven in plaats van een smartphone. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Marum in een reactie op een initiatiefnota van ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract weten die afgelopen april werd gepresenteerd. In de initiatiefnota pleiten de partijen onder andere ervoor om vraag en aanbod van dumbphones bij elkaar te brengen.

"In een tijd waarin smartphones geavanceerder en steeds maar veelzijdiger worden, groeit ook het bewustzijn over de nadelen van onze constante verbondenheid. Vooral onder jongeren leidt het continu beschikbaar zijn tot een verhoogde prikkelgevoeligheid, verslaving en moeite om zich los te maken van sociale media en apps. Ondanks alle technologische voordelen van smartphones, ontstaat er steeds meer vraag naar eenvoudigere telefoons – zogeheten dumbphones – die slechts de basisfunctionaliteiten bieden, zoals bellen, sms’en en (soms) GPS-navigatie", zo stellen Ceder (ChristenUnie) en Six-Dijkstra (NSC) in de initiatiefnota.

Volgens de Kamerleden worden dumbphones steeds vaker gezien als een manier om bewuster met schermtijd om te gaan en afleiding te verminderen, zonder volledig offline te zijn. "Toch is de beschikbaarheid en zichtbaarheid van dumbphones beperkt. Veel jongeren en ouders weten niet precies welke opties er zijn, lopen tegen praktische belemmeringen aan, zoals een beperkte verkrijgbaarheid en het ontbreken van aantrekkelijke abonnementen die aansluiten bij dit type telefoons."

Six-Dijkstra en Ceder riepen in hun initiatiefnota op om een norm te stellen dat kinderen eerst een dumbphone krijgen en daarna pas een smartphone. Ook willen ze dat de overheid een coördinerende en faciliterende rol gaat spelen om de vraagkant en de aanbodkant van dumbphones bij elkaar te brengen. Tevens stellen ze voor dat de regering gaat investeren in initiatieven die lopen rondom dumbphones en om de bekendheid hiervan te vergroten in de verschillende campagnes die in voorbereiding zijn gericht op jongeren en ouders rondom het thema "digitaal welzijn".

Van Marum stelt in een reactie dat uit onderzoek blijkt dat bereikbaarheid de belangrijkste reden is waarom ouders hun kind op jonge leeftijd een smartphone geven. "Bereikbaarheid kan echter ook op andere manieren gerealiseerd worden", aldus de bewindsman. "Telefoons die alleen de basisfunctionaliteiten zoals bellen, sms’en en eventueel gps-navigatie ondersteunen, kunnen ouders een goed alternatief bieden voor smartphones. Het is echter aan ouders om deze keuze voor hun kind te maken en niet aan het kabinet."

De staatssecretaris voegt toe dat het voorstel in de initiatiefnota wordt meegenomen als een mogelijk handelingsperspectief voor ouders in de publiekscampagne ‘Blijf in Beeld’. Daarnaast is besloten om op de website jouwkindonline.nl, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het gebruik van een dumbphone als tip aan ouders mee te geven.