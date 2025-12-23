Nissan lekt gegevens van duizenden klanten na inbraak bij Red Hat

Nissan heeft de persoonlijke gegevens van duizenden klanten gelekt nadat aanvallers wisten in te breken op een server van Red Hat. Het gaat om namen, adresgegevens, gedeeltelijke e-mailadressen en verkoopgerelateerde informatie van meer dan 21.000 Japanse klanten die bij Nissan een auto hadden aangeschaft of onderhouden lieten uitvoeren.

Volgens Nissan heeft Red Hat een customer management system voor de autodealers van het bedrijf ontwikkeld. Op 26 september ontdekte Red Hat dat aanvallers hadden ingebroken op een server. Nissan zegt dat het op 3 oktober over de inbraak werd ingelicht. Red Hat maakte zelf op 2 oktober bekend dat aanvallers hadden ingebroken op de GitLab-omgeving en daarbij mogelijk ook data van GitLab-klanten was buitgemaakt.

De Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont liet vervolgens weten dat meer dan vijfduizend klanten van Red Hat slachtoffer van de inbraak waren geworden, waaronder ING en Delta Airlines. Nissan zegt dat het de monitoring van leveranciers gaat aanscherpen. Verdere details zijn niet door de autofabrikant gegeven. Sinds de oorspronkelijke melding heeft Red Hat ook geen verdere informatie gedeeld.