Kabinet reageert op 'rode knop' voor het online verwijderen van persoonsgegevens

Het demissionaire kabinet heeft gereageerd op het voorstel om een 'rode knop' te introduceren waarmee mensen in één keer al hun persoonlijke gegevens bij aangesloten platforms kunnen verwijderen. Het voorstel werd begin dit jaar gedaan in een initiatiefnota van Kamerleden Ceder (ChristenUnie) en Six Dijkstra (NSC).

"Om het wettelijke recht op vergetelheid voor burgers daadwerkelijk toegankelijk te maken, pleiten de initiatiefnemers voor de introductie van een centrale voorziening: de "rode knop" voor gegevenswissing. Dit is een laagdrempelige en privacyvriendelijke oplossing waarmee burgers met één aanvraag hun persoonsgegevens moeten kunnen laten verwijderen bij alle aangesloten platforms", aldus de Kamerleden in de initiatiefnota.

Ceder en Six Dijkstra willen ook dat grote platforms zich verplicht moeten aansluiten. "Kleinere platforms kunnen zich initieel op vrijwillige basis aansluiten, waarna het netwerk van de rode knop verder kan worden uitgebreid. Deze aanpak zorgt ervoor dat de gegevens van de grootste platforms, waar het risico op dataverzameling en handel het grootst is, effectief kunnen worden verwijderd", leggen de Kamerleden uit.

Six Dijkstra en Ceder willen daarnaast dat alle jongeren in het jaar dat zij 18 jaar worden eenmalig gratis gebruik van de rode knop kunnen maken. "Dit markeert op symbolische wijze hun overgang naar volwassenheid en biedt hun de kans om hun digitale leven met een schone lei te beginnen. Het doel van dit initiatief is onder andere het vergroten van de bewustwording onder jongeren over hun digitale rechten en het benadrukken van de controle die zij hebben over hun persoonlijke gegevens." Voor het vaker gebruik van de rode knop zouden gebruikers een 'kleine bijdrage' moeten betalen.

Demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering stelt in een reactie dat het recht op gegevenswissing op grond van de AVG al bestaat. "Dit geldt in het bijzonder voor jongeren die als minderjarige online persoonsgegevens hebben gedeeld en die verder zijn verwerkt", aldus de bewindsman. "Het is belangrijk om te benadrukken dat het recht op wissing van persoonsgegevens geen absoluut recht is."

Wat betreft het faciliteren van de 'rode knop' gaat Van Marum hier niet verder op in. Voor het uitoefenen van het recht op vergetelheid ziet hij vooral een rol voor de privacytoezichthouders, en de door hen uitgebrachte richtlijnen, weggelegd. "Het is dan ook aan de toezichthouders om te bezien of deze richtsnoeren, al dan niet in EDPB-verband, verder aanvulling of aanscherping behoeven." Tevens stelt de staatssecretaris dat de Europese privacytoezichthouders samenwerken aan het beter handhaven van het recht op vergetelheid en het verder verbeteren van de mogelijkheden om dit recht uit te oefenen.