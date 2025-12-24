Overheid kijkt naar voorlichting aan burgers over risico's van online tracking

De overheid gaat kijken hoe het burgers kan voorlichten over de risico's van online tracking. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde op onderzoek van het Rathenau Instituut naar de gevolgen van online tracking. Volgens de onderzoekers blijkt uit onderzoek dat online tracking allerlei risico's met zich meebrengt op individueel en maatschappelijk niveau.

Op individueel niveau raakt online tracking aan waarden zoals privacy, autonomie, veiligheid, gelijke behandeling en welzijn. Op maatschappelijk niveau zijn er zorgen over de nationale veiligheid, collectieve welvaart en democratie, aldus de onderzoekers van het Rathenau Instituut. Hoewel er wet- en regelgeving is, blijkt in de praktijk dat er veelvuldig tracking plaatsvindt die in strijd is met wet- en regelgeving. "Apps en websites tracken soms al voordat toestemming is verkregen, of alsnog nadat gebruikers dit hebben geweigerd", merken de onderzoekers op.

De onderzoekers stellen dat ondanks de juridische begrenzing van online tracking, het fenomeen van online tracking eerder lijkt te groeien dan af te nemen. Ook lijkt de impact op publieke waarden niet te verminderen. Het Rathenau Instituut roept politiek en samenleving op om zich te bezinnen op de vraag hoe dominante verdienmodellen op het internet en het belang van gepersonaliseerde content afwegen tegen de bijbehorende risico's.

"Ik zie net als het Rathenau Instituut dat er risico’s kleven aan online tracking, zowel voor individuen als voor de maatschappij. Het is belangrijk dat we blijven werken aan beleid dat in de praktijk bescherming biedt", reageert staatssecretaris Van Marum op het onderzoek. Volgens de onderzoekers zijn er drie mogelijk oplossingsrichtingen voor het probleem van online tracking. Het gaat om het verbeteren van de bescherming binnen het huidige systeem, contextueel adverteren of gebruikers laten betalen voor toegang tot online diensten.

Van Marum spreekt geen voorkeur uit voor een oplossing. Wel stelt de bewindsman dat het kabinet zich inzet voor de versterking van toezicht en herziening van Europese regels om zo de privacy en gebruikerservaring van eindgebruikers te versterken. "Ik ga verkennen hoe we burgers beter kunnen informeren over de risico’s van online tracking", laat de staatssecretaris aanvullend weten. Die voegt toe dat hij dialogen wil gaan organiseren om het bewustzijn te vergroten.

Afsluitend meldt Van Marum dat hij de zorgen over online tracking serieus neemt en zich op Europees niveau zal inzetten om aandacht te vragen voor cookiebeleid en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het te wijzigen. "Daarnaast zal ik mij inspannen voor het vergroten van het bewustzijn van burgers op dit terrein."