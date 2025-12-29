Winkelgigant Coupang deelt 1 miljard euro aan kortingsbonnen uit na datalek

De Zuid-Koreaanse winkelgigant Coupang biedt slachtoffers van het grootste datalek in de geschiedenis van het land in totaal 1 miljard euro aan kortingsbonnen. Het bedrijf, dat ook de 'Amazon van Azië' wordt genoemd, liet onlangs weten dat de persoonlijke gegevens van 33,7 miljoen klanten zijn gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen en bestelgeschiedenis, die over een periode van meerdere maanden werden buitgemaakt. Zuid-Korea telt bijna 52 miljoen inwoners, wat inhoudt dat het datalek 65 procent van de bevolking raakt.

Alle klanten die slachtoffer van het datalek zijn geworden krijgen in totaal 30 euro aan kortingsbonnen, waaronder vouchers voor het primaire winkelplatform en de maaltijdbezorgdienst van Coupang. Het bedrijf wil met de maatregel naar eigen zeggen klanten tegemoet komen en het vertrouwen herstellen. De kortingsbonnen worden ook geboden aan klanten die na het datalek besloten hun account te sluiten.

Onlangs besloot de Zuid-Koreaanse politie om een inval bij Coupang te doen om zo gegevens over het datalek en oorzaak veilig te stellen. De Zuid-Koreaanse politiek heeft verbolgen op het datalek gereageerd en wil opheldering van het bedrijf. Morgen en overmorgen vindt er een parlementaire hoorzitting over het incident plaats, maar de ceo en vicepresident van Coupang hebben al aangegeven vanwege hun agenda niet te zullen komen, zo meldt The Korea Herald.