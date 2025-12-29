Duitse hackersclub CCC pleit voor digitale onafhankelijkheidsdag van Big Tech

De Duitse hackersclub CCC pleit voor een digitale onafhankelijkheidsdag van Big Tech en organiseert het komende jaar allerlei workshops om mensen hierbij te helpen. Tijdens het jaarlijkse congres van de Chaos Computer Club (CCC), het Chaos Communications Congress dat sinds zaterdag in Hamburg plaatsvindt, werd gisteren opgeroepen tot een digitale onafhankelijkheidsdag. Volgens de CCC heeft Big Tech Europa in de houdgreep. Overheden zouden hier echter niets aan willen doen.

"WhatsApp, Instagram, X of Facebook zijn miljarden waard. Hun echte waarde zijn wij, de gebruikers", aldus de CCC. De hackersclub merkt op dat ook clouddiensten gebruikersdata steeds vaker als grondstof beschouwen, onder andere om ervoor te zorgen dat gebruikers en organisaties steeds afhankelijker van hen worden. Het overstappen op alternatieven kan echter lastig zijn, mede omdat zoveel mensen van de huidige platforms gebruikmaken.

De CCC wil daarom de eerste zondag van elke maand via aangesloten hackerspaces workshops organiseren waarin mensen wordt uitgelegd hoe ze van WhatsApp, Gmail, Windows of commerciële socialmediaplatforms kunnen overstappen. "We laten zien dat alternatieven werken, en we roepen je op om je vrienden en kennissen mee te nemen. Om de boodschap te verspreiden, gebruiken we zowel nieuwe als oude social media om onze ervaringen te delen."