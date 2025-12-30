Advertorial: Sim-swapping en jouw provider: waarom beveiliging telt bij de keuze voor prepaid

Je telefoonnummer is tegenwoordig veel meer dan alleen een nummer om te bellen. Het is gekoppeld aan je bankrekening, je DigiD, je social media en tal van andere accounts. Criminelen weten dat maar al te goed. Bij sim-swapping laten zij jouw nummer overzetten naar een simkaart in hun bezit, waardoor ze toegang krijgen tot je digitale leven.

Wat is sim-swapping precies?

Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als jou. Ze bellen de klantenservice van je telecomprovider met voldoende persoonlijke gegevens om medewerkers te overtuigen. Het resultaat: jouw nummer wordt gekoppeld aan een nieuwe simkaart die in handen is van de oplichter. Je telefoon valt ineens uit, terwijl alle sms'jes en verificatiecodes naar de crimineel gaan.

De Fraudehelpdesk waarschuwt regelmatig voor berichten waarin oplichters zich voordoen als medewerkers van providers. Ze claimen dat je simkaart vervalt of dat er een dringende omzetting naar eSIM nodig is. Trap er niet in.

Niet elke provider is gelijk

Providers hanteren verschillende beveiligingsmaatregelen. Sommige vereisen dat je fysiek in de winkel verschijnt met een identiteitsbewijs voordat er wijzigingen worden doorgevoerd. Anderen bieden de mogelijkheid om een extra wachtwoord in te stellen voor accountwijzigingen. Bij weer andere providers is telefonische verificatie met enkele persoonlijke gegevens al voldoende.

De juridische vraag wie er aansprakelijk is bij schade door sim-swapping blijft complex. Volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet op security.nl kun je als consument weinig doen wanneer een crimineel jouw provider misleidt. Des te belangrijker dus om vooraf te kiezen voor een aanbieder die beveiliging serieus neemt.

Waar moet je op letten?

Bij het prepaid simkaarten vergelijken met elkaar denken de meeste mensen aan belkosten en databundels. Maar beveiliging verdient ook aandacht. Let op deze punten:

Biedt de provider de mogelijkheid om een extra wachtwoord of pincode in te stellen voor wijzigingen?

Hoe verlopen simkaartwijzigingen: alleen in de winkel met ID, of ook telefonisch?

Maakt de provider gebruik van een betrouwbaar netwerk met goede klantbeoordeling?

Is er een overzichtelijke online omgeving waarin je zelf je account beheert?

Bescherm jezelf

Los van je providerkeuze kun je zelf ook maatregelen nemen. Gebruik waar mogelijk een authenticator-app in plaats van sms voor tweestapsverificatie. Deel je telefoonnummer niet overal online. En reageer nooit op berichten waarin gevraagd wordt om je simkaart te valideren of over te zetten. Providers doen dat nooit via sms of telefoon.

Een goede provider combineert scherpe tarieven met degelijke beveiliging. Die combinatie geeft rust, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je nummer.