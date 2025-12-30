Hof in VS: Google-zoekopdrachten niet privé, politie mag data zonder bevel opvragen

Google-zoekopdrachten zijn niet privé en politie mag deze data zonder gerechtelijk bevel bij Google opvragen, zo heeft het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Pennsylvania geoordeeld in een zaak. Amerikaanse burgerrechtenbewegingen waarschuwden eerder dat dit soort "reverse keyword search warrants" digitale sleepnetten zijn met grote gevolgen voor de privacy van internetgebruikers.

Het Supreme Court deed uitspraak in een zaak die door een zedendelinquent was aangespannen. In 2016 werd een Amerikaanse vrouw ontvoerd en verkracht. De politie kreeg een zoekbevel en verzocht Google om informatie over zoekopdrachten waarbij werd gezocht naar de naam van de vrouw en haar afgelegen adres. Google verstrekte vervolgens een ip-adres van iemand die het adres van de vrouw had opgezocht, een paar uur voordat het misdrijf plaatsvond. Dat leidde de autoriteiten, in combinatie met verder onderzoek, naar een verdachte die uiteindelijk werd aangehouden en veroordeeld.

De verdachte stelde dat er onvoldoende grond was om het zoekbevel af te geven en hij enige privacy voor zijn Google-zoekopdrachten mocht verwachten. "Het is algemeen bekend dat websites, internet-gebaseerde applicaties en internetproviders gebruikersdata verzamelen en dan verkopen", aldus de rechter. Die voegde toe dat zoekopdrachten niet dezelfde bescherming als de inhoud van privéberichten genieten en zonder gerechtelijk bevel kunnen worden opgevraagd, aldus zakenblad Forbes.

De rechter merkte ook op dat het privacybeleid van Google duidelijk is over het feit dat het de zoekgeschiedenis van gebruikers met derde partijen deelt. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF stelde eerder dat het zoeken naar Google-zoekopdrachten "ongrondwettelijke sleepnetten" zijn die de privacy van onschuldige mensen schenden. "Keyword search warrants zijn totaal niet compatibel met de grondwettelijke bescherming voor de vrijheid van meningsuiting."

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU benadrukt dat het niet hebben van privacy bij gebruik van zoekmachines vergaande gevolgen kan hebben. "Het zou politie onbeperkte toegang tot de gedachten, gevoelens, zorgen en geheimen van talloze mensen geven, alleen omdat ze zoekmachines gebruikten die onmisbaar zijn geworden om dergelijk privézaken in het moderne leven te onderzoeken."