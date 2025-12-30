Overheid moet nog kijken of opzetten taskforce leeftijdsverificatie nuttig is

De overheid moet nog kijken of het opzetten van een taskforce online leeftijdsverificatie nuttig is, zoals door de Tweede Kamer is verzocht. Dat laat demissionair minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken op vragen van de commissie Digitale Zaken weten. ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract hadden eerder dit jaar een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om een "interdepartementale taskforce leeftijdsverificatie" op te richten.

Deze taskforce moet de juridische, beleidsmatige en technische inzichten rond leeftijdsverificatie bundelen, de implementatie van "betrouwbare en privacyvriendelijke" leeftijdsverificatie bevorderen en toewerken naar adequate online handhaving van geldende wetgeving omtrent leeftijdsgrenzen. SP, DENK, Volt, D66, NSC, ChristenUnie, SGP, CDA, de VVD, BBB, JA21 en PVV stemden begin oktober voor de motie, waardoor die werd aangenomen.

De commissie Digitale Zaken had de minister gevraagd wat de stand van zaken is rondom het uitvoeren van de motie. Rijkaart stelt dat TNO op dit moment in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek doet naar opties voor leeftijdsverificatie, op basis van een leeftijdsverificatie-app die de Europese Commissie in juli uitbracht. Via de leeftijdsverificatie-app moeten gebruikers straks kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn om websites te bezoeken waarvoor een minimale leeftijd geldt.

"TNO brengt onder meer de juridische, technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van verschillende opties in kaart. Op basis van de uitkomst van de studie zal Binnenlandse Zaken vervolgstappen definiëren en daarbij bezien of het opzetten van een taskforce nuttig is", laat de minister verder weten.