AP: webshop mag aanmaken account in veel gevallen niet verplichten

woensdag 31 december 2025, 09:56 door Redactie, 5 reacties

Webshops mogen klanten in veel gevallen niet verplichten om een account aan te maken, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een reactie op aanbevelingen van de European Data Protection Board (EDPB), waar het zelf ook onderdeel van is. Volgens de AP zorgt de verplichting van webshops om accounts aan te maken al langere tijd voor klachten bij Europese privacytoezichthouders.

De EDBP, waarin de Europese privacytoezichthouders verenigd zijn, kwamen begin deze maand met aanbevelingen voor webshops. Daarin wordt gepleit voor online shopping zonder verplicht account. Volgens de EDPB leidt het verplicht aanmaken van accounts tot het verzamelen en bewaren van meer persoonsgegevens dan nodig. "Dat vergroot de risico’s voor mensen, bijvoorbeeld op misbruik van gegevens", stelt de AP.

De Europese privacytoezichthouders benadrukken dat een verplicht account vaak niet nodig is. Zowel bij een eenmalige aankoop, het volgen van een bestelling of retourneren is een account niet vereist. Alleen in beperkte gevallen kan een account noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij een abonnementsdienst of toegang tot een afgesloten ledenomgeving. Webshops moeten klanten dan ook de optie bieden om een account aan te maken óf als gast afrekenen. De EDPB stelt dat de "gastoptie" de meest privacyvriendelijke manier is om online te winkelen.

De aanbevelingen van de Europese privacytoezichthouders zijn nog niet definitief. De AP nodigt organisaties, brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden uit om op de consultatie te reageren, wat tot 12 februari 2026 kan. Daarna stelt de EDPB de definitieve aanbevelingen vast.

Vandaag, 10:22 door Anoniem
Ook bij een aankoop als gast worden er de nodige persoonsgegevens bewaard. Het product moet immers worden verstuurd naar een adres, de factuur naar een e-mail adres en soms ook een telefoonnr voor de bezorgdienst.

En ik verwacht niet dat die gegevens direct verwijderd worden na bezorging...
Vandaag, 10:28 door Anoniem
Het is zelden dat ik een webshop tegenkom waar ik een account dwingend moet aanmaken. Ik laat dan de winkelwagen staan en ga een deur verder om daar dan te kopen wat ik wilde.
Vandaag, 10:29 door Anoniem
Ik zie zelf liever strengere regels omtrent het (vaak verplicht) vragen naar informatie die niet nodig zijn om de bestelling te verwerken, zoals geboortedatum en telefoonnummer. Webshops bellen nooit, en ook de pakketvervoerder belt echt niet als hij onderweg is of je niet thuis bent.
Vandaag, 10:56 door Anoniem
Juist het aanmaken van die accounts zorgt er volgens mij voor dat mensen overal hetzelfde wachtwoord gebruiken met alle risico’s die daar bij horen, want van een wachtwoordmanager hebben de meesten geen verstand.
Vandaag, 11:13 door Anoniem
Door Anoniem: Ik zie zelf liever strengere regels omtrent het (vaak verplicht) vragen naar informatie die niet nodig zijn om de bestelling te verwerken, zoals geboortedatum en telefoonnummer. Webshops bellen nooit, en ook de pakketvervoerder belt echt niet als hij onderweg is of je niet thuis bent.

Ze bellen niet en daarom geef ik altijd een telefoonnummer op dat niet actief is.
