Franse regering wil verbod op social media onder de 15 jaar invoeren

vrijdag 2 januari 2026, 10:24 door Redactie, 3 reacties

De Franse regering wil dat het verboden wordt voor mensen onder de 15 jaar om social media te gebruiken. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend, dat als het wordt aangenomen in september van kracht zou worden. Het voorstel bestaat uit twee onderdelen. Als eerste wordt het online platforms en social media verboden om mensen onder de 15 jaar te bedienen. Het andere deel betreft een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op het voortgezet onderwijs.

De Franse autoriteiten claimen dat de maatregel jongeren tegen "ongepaste content", cyberpesten, mentale problemen en andere ongewenste gevolgen moet beschermen, zo laten Le Monde en France Info weten. Het wetsvoorstel volgt op een soortgelijk verbod dat de Australische regering vorige maand invoerde. Daardoor moeten alle Australische gebruikers die een socialmedia-account aanmaken online leeftijdsverificatie ondergaan.

De Franse president Emmanuel Macron pleitte afgelopen juni nog voor een verbod op het gebruik van social media onder de 15 jaar in de gehele Europese Unie. "Ik steun het verbieden van social media onder de leeftijd van 15 jaar. Platformen hebben de mogelijkheid om de leeftijd te verifiëren, dus laten we het doen", aldus Macron destijds op X.

Reacties (3)
Vandaag, 10:54 door majortom
Het zoveelste land dat de weg kwijt is.
Vandaag, 10:59 door passer
Door majortom: Het zoveelste land dat de weg kwijt is.
dat de juiste weg (eindelijk) gevonden heeft ?
Vandaag, 11:08 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: Vandaag, 11:15
Door passer:
Door majortom: Het zoveelste land dat de weg kwijt is.
dat de juiste weg (eindelijk) gevonden heeft ?

Als de Franse regering zijn zin krijgt, worden zowel vrijheid als verantwoordelijkheid op een despotische, autoritaire manier weggehaald bij mensen, in dit geval ouders en hun opgroeiende kinderen. Uitvoering van deze wens van de Franse regering zou gewone, volwassen burgers verder infantiliseren, en hen verder overleveren aan technische arrangementen waarvan de toepassing in de praktijk niet effectief getoetst zou worden aan de grondrechten van burgers.

Zelf ben ik een voorstander van een duidelijke norm dat sociale media in beginsel ongeschikt moeten worden geacht voor kinderen onder de 15 jaar. Als ouder heb ik zelf ook met succes een dergelijke benadering nagestreefd en op die manier mijn kind beschermd. Maar dit is niet aan de overheid om af te dwingen. Op de langere termijn helpt alleen bewustwording om het gevaar dat oligarchisch aangestuurde "sociale" media voor kinderen vormen, te mitigeren. (Dit nog los van het ontduikingsgedrag dat op korte termijn zal plaatsvinden via VPN's en dergelijke, en dat alleen effectief zou kunnen worden tegengegaan door middel van de instelling van een massasurveillance-staat met draconische wetten en grootschalige schending van burgerrechten.)

Het Franse bestuur en ook grote delen van de Franse samenleving worden gekenmerkt door een behoorlijk autoritaire attitude, bijv. vergeleken met Nederland, en tegelijk leidt dit daar tot vormen van openlijk verzet en opstandigheid die door grote delen van het "makke, comfortabele" Nederland tegenwoordig steeds meer als "onfatsoenlijk" worden beschouwd. Meneer Macron, de huidige Franse president, is een exponent van dergelijk hautain autoritarisme.

M.J.
