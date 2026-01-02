Franse regering wil verbod op social media onder de 15 jaar invoeren

De Franse regering wil dat het verboden wordt voor mensen onder de 15 jaar om social media te gebruiken. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend, dat als het wordt aangenomen in september van kracht zou worden. Het voorstel bestaat uit twee onderdelen. Als eerste wordt het online platforms en social media verboden om mensen onder de 15 jaar te bedienen. Het andere deel betreft een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op het voortgezet onderwijs.
De Franse autoriteiten claimen dat de maatregel jongeren tegen "ongepaste content", cyberpesten, mentale problemen en andere ongewenste gevolgen moet beschermen, zo laten Le Monde en France Info weten. Het wetsvoorstel volgt op een soortgelijk verbod dat de Australische regering vorige maand invoerde. Daardoor moeten alle Australische gebruikers die een socialmedia-account aanmaken online leeftijdsverificatie ondergaan.
De Franse president Emmanuel Macron pleitte afgelopen juni nog voor een verbod op het gebruik van social media onder de 15 jaar in de gehele Europese Unie. "Ik steun het verbieden van social media onder de leeftijd van 15 jaar. Platformen hebben de mogelijkheid om de leeftijd te verifiëren, dus laten we het doen", aldus Macron destijds op X.
