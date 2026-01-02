Raspberry Pi en Flipper Zero verboden tijdens inhuldiging burgemeester New York

Tijdens de inhuldiging van de nieuwe burgemeester van New York die eerder deze week plaatsvond was het aanwezigen niet toegestaan om een Raspberry Pi en Flipper Zero mee te nemen. De twee apparaten stonden specifiek vermeld op de lijst van de verboden voorwerpen (pdf), zo laat electronica webshop Ada Fruit weten. Waarom de apparaten niet waren toegestaan is niet door de autoriteiten duidelijk gemaakt.

De Flipper Zero wordt door de ontwikkelaars omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Ook kan het als USB universal 2nd-factor (U2F) authenticatie token of security key fungeren en is het voor "BadUSB" aanvallen te gebruiken.

"Wanneer beleid een specifiek apparaat verbiedt in plaats van gedrag of mogelijkheden, zorgt het voor onduidelijkheid voor mensen op de grond. Zodra een Raspberry Pi is verboden, kan een smartphone zonder problemen langs de beveiliging komen, ook al is die veel krachtiger, heeft betere connectiviteit en is beter geschikt voor surveillance of verstoring of beide!", aldus Ada Fruit. "Dit is geen security framework. Dit is een een "op gevoel" gebaseerde lijst. Misschien is het door AI gegenereerd. Het zou interessant zijn als dat is wat er is gebeurd." Volgens Ada Fruit voelt de lijst dan ook vooral symbolisch in plaats van functioneel en zouden de autoriteiten die moeten aanpassen.