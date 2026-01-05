Gegevens van bijna een half miljoen mensen uitgelekt bij Amerikaanse zorgorganisatie

Bij een aanval op de Amerikaanse zorgorganisatie Covenant Health in mei zijn gegevens van bijna een half miljoen personen uitgelekt. Onder meer namen, adresgegevens, geboortedata, medische dossiernummers, Social Security-nummers, zorgverzekeringsinformatie en informatie over behandelingen zijn in verkeerde handen gevallen.
Covenant Health is een zorgorganisatie gevestigd in Andover in de Amerikaanse staat Massachusetts. De organisatie biedt onder meer ziekenhuizen, verzorgingscentra, revalidatiecentra en ouderenzorg aan in New England en delen van Pennsylvania. Covenant Health meldde in mei getroffen te zijn door een cyberaanval, waarbij de aanvaller toegang wist te krijgen tot patiëntgegevens. De impact leek in eerste instantie beperkt; Covenant Health meldde in juli dat 7.864 mensen door de aanval waren getroffen. Nu blijkt dus dat de impact fors groter is. Uit een uitgebreide analyse komt naar voren dat het incident in totaal 478.188 mensen treft.
De aanval is eind juli opgeëist door de ransomwaregroepering Qilin. De groep claimt 852 GB aan data te hebben gestolen en bijna 1,35 miljoen bestanden in handen te hebben.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.