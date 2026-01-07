Verkoopcijfers van Jaguar Land Rover fors lager door cyberaanval

De cyberaanval vorig jaar op Jaguar Land Rover (JLR) is terug te zien in de financiële cijfers van het bedrijf. De autofabrikant meldt in het derde kwartaal van zijn fiscale jaar via de groothandel 43,3% minder voertuigen te hebben verkocht dan een jaar eerder. De retailverkopen vallen 25,1% lager uit.

JLR maakte op 2 september bekend door een cyberincident te zijn getroffen. De aanval verstoorde zowel de productie als verkoop bij de autofabrikant ernstig. Zo zag het bedrijf zich genoodzaakt zijn productie langere tijd stil te leggen. In november meldde JLR al een verlies van omgerekend 550 miljoen euro te hebben geleden in de periode van 1 juli tot en met 30 september. In dezelfde periode een jaar eerder realiseerde de organisatie nog een winst van 450 miljoen euro.

Nu deelt JLR ook verkoopcijfers over het derde kwartaal. Hieruit blijkt dat via de groothandel 59.200 voertuigen zijn verkocht, wat 43,3% minder is dan een jaar eerder. Via retail sales zijn 79.600 voertuigen verkocht, wat 25,1% minder is dan een jaar eerder. Het bedrijf schrijft de lagere cijfers toe aan het stilleggen van zijn productie door het cyberincident en de tijd die nodig was om de distributie van voertuigen wereldwijd weer op te starten nadat de productie was hervat.