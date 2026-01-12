Nieuws
Dataset met gegevens miljoenen Instagram-gebruikers gedeeld op internet

maandag 12 januari 2026, 09:54 door Redactie, 0 reacties

Een dataset met gegevens van miljoenen Instagram-gebruikers is gedeeld op internet. Het gaat om gebruikersnamen, weergavenamen, account-ID's en in sommige gevallen locatiedata. Van 6,2 miljoen gebruikers gaat het ook om het e-mailadres, en van sommige gebruikers ook het telefoonnummer, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De gegevens zouden mogelijk in 2024 via een Instagram API zijn gescrapet en zouden niets te maken hebben met een probleem waardoor het mogelijk was om voor andere personen wachtwoordresets aan te vragen, aldus Hunt.

De gescrapete dataset, die volgens Hunt bestaat uit zeventien miljoen rijen met publieke Instagram-informatie, werd onlangs op een forum gedeeld. De 6,2 miljoen e-mailadressen in de dataset zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Alle gelekte e-mailadressen waren al bij Have I Been Pwned bekend.

Wachtwoordresets

Dit weekend lieten tal van Instagram-gebruikers weten dat ze een wachtwoordresetmail hadden ontvangen, ook al hadden ze geen wachtwoordreset aangevraagd. Gisteren kwam Instagram op X met een verklaring waarin het stelt dat het een probleem heeft verholpen waardoor een externe partij wachtwoordresetmails voor "sommige mensen" kon aanvragen, aldus de verklaring van het platform. Instagram stelt dat er geen inbraak op de systemen van het platform heeft plaatsgevonden en dat de beveiliging van Instagram-accounts niet in het geding is. Verdere details over de oorzaak van het probleem en hoeveel gebruikers de e-mails hebben ontvangen zijn niet gegeven.

