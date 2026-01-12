Dataset met gegevens miljoenen Instagram-gebruikers gedeeld op internet

Een dataset met gegevens van miljoenen Instagram-gebruikers is gedeeld op internet. Het gaat om gebruikersnamen, weergavenamen, account-ID's en in sommige gevallen locatiedata. Van 6,2 miljoen gebruikers gaat het ook om het e-mailadres, en van sommige gebruikers ook het telefoonnummer, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De gegevens zouden mogelijk in 2024 via een Instagram API zijn gescrapet en zouden niets te maken hebben met een probleem waardoor het mogelijk was om voor andere personen wachtwoordresets aan te vragen, aldus Hunt.
De gescrapete dataset, die volgens Hunt bestaat uit zeventien miljoen rijen met publieke Instagram-informatie, werd onlangs op een forum gedeeld. De 6,2 miljoen e-mailadressen in de dataset zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Alle gelekte e-mailadressen waren al bij Have I Been Pwned bekend.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.