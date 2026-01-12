Dataset met gegevens miljoenen Instagram-gebruikers gedeeld op internet

Een dataset met gegevens van miljoenen Instagram-gebruikers is gedeeld op internet. Het gaat om gebruikersnamen, weergavenamen, account-ID's en in sommige gevallen locatiedata. Van 6,2 miljoen gebruikers gaat het ook om het e-mailadres, en van sommige gebruikers ook het telefoonnummer, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De gegevens zouden mogelijk in 2024 via een Instagram API zijn gescrapet en zouden niets te maken hebben met een probleem waardoor het mogelijk was om voor andere personen wachtwoordresets aan te vragen, aldus Hunt.

De gescrapete dataset, die volgens Hunt bestaat uit zeventien miljoen rijen met publieke Instagram-informatie, werd onlangs op een forum gedeeld. De 6,2 miljoen e-mailadressen in de dataset zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Alle gelekte e-mailadressen waren al bij Have I Been Pwned bekend.

Wachtwoordresets