Ierland roept 13.000 paspoorten terug wegens probleem door software-update

De Ierse overheid heeft zo'n 13.000 paspoorten teruggeroepen wegens een technisch probleem veroorzaakt door een software-update. De paspoorten in kwestie, die tussen 23 december vorig jaar en 6 januari dit jaar zijn uitgegeven, voldoen niet volledig aan internationale reisstandaarden, wat voor problemen kan zorgen bij eGates en grenscontroles, zo laat de Ierse overheid op een informatiepagina weten.

Gedupeerden hoeven geen nieuw paspoort aan te vragen, aangezien de autoriteiten hier zelf voor zorgen. Alle gedupeerden zijn volgens de autoriteiten inmiddels ingelicht. The Irish Times meldt dat de letters IRL als gevolg van een printfout op deze paspoorten ontbreken. Verdere details over de betreffende software-update of printfout zijn niet gegeven. Ook is onbekend hoeveel de herstelactie kost.