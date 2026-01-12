Ierland roept 13.000 paspoorten terug wegens probleem door software-update

De Ierse overheid heeft zo'n 13.000 paspoorten teruggeroepen wegens een technisch probleem veroorzaakt door een software-update. De paspoorten in kwestie, die tussen 23 december vorig jaar en 6 januari dit jaar zijn uitgegeven, voldoen niet volledig aan internationale reisstandaarden, wat voor problemen kan zorgen bij eGates en grenscontroles, zo laat de Ierse overheid op een informatiepagina weten.
Gedupeerden hoeven geen nieuw paspoort aan te vragen, aangezien de autoriteiten hier zelf voor zorgen. Alle gedupeerden zijn volgens de autoriteiten inmiddels ingelicht. The Irish Times meldt dat de letters IRL als gevolg van een printfout op deze paspoorten ontbreken. Verdere details over de betreffende software-update of printfout zijn niet gegeven. Ook is onbekend hoeveel de herstelactie kost.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.