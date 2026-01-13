Politie: digitale criminaliteit verantwoordelijk voor helft van alle aangiften

Digitale criminaliteit is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van alle aangiften die de politie ontvangt, maar hier wordt niet de helft van de Nederlandse opsporingscapaciteit voor ingezet, zo laat de politie vandaag weten. Volgens korpschef Janny Knol is het politiebestel vooral ingericht op de bestrijding van traditionele, lokale criminaliteit, terwijl bij cybercrime één dader wereldwijd makkelijk honderden – of nog veel meer – slachtoffers kan maken.

"Ons valt op dat jongeren voorheen geleidelijk carrière maakten in de criminaliteit, terwijl ze nu sneller de stap zetten naar ernstige misdrijven als straatroven en overvallen. Ook switchen ze nu heel gemakkelijk tussen verschillende vormen van on- en offline criminaliteit", laat Knol verder via de website van de politie weten. De korpschef voegt toe dat bij online fraude of oplichting de pakkans relatief laag is en de schaamte bij bijvoorbeeld slachtoffers groot.

In een interview met de Volkskrant stelt Knol dat het nieuwe kabinet stevig moet investeren in informatie- en communicatietechnologie en een andere aanpak mogelijk moet maken. "Waar je vroeger een inbreker had die op pad ging en twaalf huizen bezocht op een avond, zie je nu dat iemand met een druk op een toetsenbord tienduizend slachtoffers kan maken. Dat vraagt echt om een andere aanpak."

Hoewel digitale criminaliteit voor ongeveer de helft van alle aangiften verantwoordelijk is, wordt hier niet de helft van de Nederlandse opsporingscapaciteit voor ingezet. "Nee, veel minder. Dat is helemaal uit balans. Zeker als je beseft dat in bijna alle vormen van misdaad een digitale factor zit. Al is het maar omdat via smartphones wordt gecommuniceerd", aldus de korpschef.