VK verplicht social media en datingapps om foto's van gebruikers te controleren

De Britse autoriteiten hebben de omstreden Online Safety Act verder uitgebreid en datingapps en socialmediaplatforms verplicht om foto's van gebruikers voortaan te controleren. Techbedrijven die hier geen gehoor aan geven maken zich schuldig aan een "priority offence", zo stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een dergelijk vergrijp kan worden bestraft met een boete die kan oplopen tot tien procent van de wereldwijde omzet. Ook kan de betreffende dienst in het Verenigd Koninkrijk worden verboden.
De Britse autoriteiten stellen dat de maatregel moet voorkomen dat gebruikers van de betreffende apps en platforms ongevraagde naaktafbeeldingen ontvangen. Om de controle uit te voeren kunnen techbedrijven volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken geautomatiseerde systemen inzetten, die het materiaal proactief zouden moeten detecteren en verbergen.
Door bedrijven te verplichten om "illegale content" te voorspellen en voorkomen voordat het verschijnt, implementeert het VK een model van proactieve censuur op het niveau van online communicatie, aldus Reclaim the Net. "Hierdoor wordt een groot deel van het internet onder continue monitoring geplaatst, waarbij privacy van gebruikers wordt behandeld als een secundaire zorg, in plaats van een fundamenteel recht."
