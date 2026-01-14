Kamer spreekt met experts over gevolgen van Solvinity-overname voor DigiD

De vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer spreekt eind deze maand met verschillende experts over de gevolgen van de beoogde Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity voor DigiD. Voor 27 januari staat een rondetafelgesprek gepland waar verschillende experts aan organisaties aan zullen deelnemen, te weten Bert Hubert, Paul Timmers, Maaike Okano-Heijmans, Bits of Freedom, NLDigital, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, stichting Digitale Infrastructuur Nederland en Dutch Cloud Community.

Solvinity kondigde vorig jaar aan dat het zal worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl, wat voor veel ophef onder experts en Kamervragen van politici zorgde. Op deze vragen liet demissionair staatssecretaris Van Marum weten dat de Amerikaanse overheid na de overname van Solvinity toegang kan krijgen tot gegevens waarover het bedrijf beschikt. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

Van Marum stelde ook dat de Nederlandse overheid niet zomaar weg kan bij Solvinity. Volgens de staatssecretaris worden er op dit moment gesprekken gevoerd met Solvinity en Kyndryl over het nemen van maatregelen die er onder andere op zijn gericht om het risico op toegang door een buitenlandse autoriteit, tot de gegevens die Solvinity verwerkt voor de Nederlandse overheid, zoveel mogelijk te mitigeren.

Naast het rondetafelgesprek eind deze maand staat er voor 21 januari ook een technische briefing over de overname gepland, die deels vertrouwelijk zal zijn. Deze briefing zal worden verzorgd door DigiD-beheerder Logius en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van Marum had de Tweede Kamer vorige maand al laten weten dat hij, voorafgaand aan een debat over de overname van Solvinity, een technische briefing voor de vaste commissie Digitale Zaken wil organiseren. Deze briefing zal vanwege de technische vertrouwelijkheid van de dienstverlening aan overheidsorganisaties deels vertrouwelijk zijn, voegde de staatssecretaris toe.