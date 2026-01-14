Minister: Chinese sensor in slimme meter geen risico voor energielevering

De aanwezigheid van een Chinese meetsensor in slimme meters van Nederlandse netbeheerders vormt geen risico voor de leveringszekerheid van energie en de module bevat ook geen kill-switch, zo stelt demissionair minister Hermans van Klimaat. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van D66, CDA, VVD en ChristenUnie over berichtgeving dat regionale netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin een opdracht voor miljoenen sensoren hebben gegund aan onder meer het Chinese Kaifa Technology, waarin het staatsbedrijf China Electronics Corporation een meerderheidsbelang heeft.

Volgens Hermans meet de betreffende sensor alleen op digitale wijze het elektriciteitsverbruik. "Deze meetmodule introduceert daarmee geen risico voor de leveringszekerheid van energie", aldus de minister. Ze voegt toe dat de verzending en de versleuteling van data naar de netbeheerders en de communicatie met andere apparaten niet via deze meetmodule loopt.

Verder laat Hermans weten dat de meetsensor ook geen schakelaar bevat en niet op afstand kan worden uitgeschakeld, waardoor er geen effect is op de beschikbaarheid van energie. "De leveranciers van het betreffende onderdeel en andere niet-geautoriseerde partijen kunnen niet meelezen met de data van de nieuwe generatie slimme meter. De veiligheid van de data wordt door de netbeheerders gewaarborgd door middel van encryptie en autorisaties." De minister stelt dat de betreffende inkoop door de netbeheerders dan ook geen ontoelaatbaar risico vormt voor Nederlandse consumenten.

Partijen in de Tweede Kamer wilden ook weten of de AIVD, MIVD of NCTV advies over eventuele risico's van de sensoren hadden uitgebracht naar het kabinet of de netbeheerders. Hermans antwoordt dat de netbeheerders een risicoanalyse en onderzoek hebben uitgevoerd. Daarnaast hebben de netbeheerders de AIVD bevraagd over risico's in dit aanbestedingstraject.

"In overleg met de netbeheerders en het ministerie van Klimaat en Groene Groei heeft de AIVD in algemene zin het dreigingsbeeld, conform bovengenoemde analyses, geschetst op het concept van de nieuwe generatie slimme meter. Mede op basis van deze informatie hebben de netbeheerders maatregelen toegepast waarmee er geen ontoelaatbaar risico is", aldus de minister. Ze voegt toe da de slimme meter modulair is ontworpen en voor de afzonderlijke componenten een risicobeoordeling is opgesteld.

Uitlezen slimme meters

D66, CDA, VVD en ChristenUnie wilden ook van de minister weten welke technische safeguards zijn ingebouwd om te voorkomen dat externe fabrikanten of andere externe partijen toegang krijgen tot het backend-systeem waarmee de slimme meters data uitwisselen. Daarop laat Hermans weten dat voor het uitlezen van de nieuwe generatie slimme meters de netbeheerders een centraal systeem opzetten. "De netbeheerders ontwikkelen dit systeem zelf en maken daarbij geen gebruik van buitenlandse fabrikanten, om de veiligheid van de data te waarborgen. De veiligheid van de data wordt door de netbeheerders gewaarborgd door middel van encryptie."

Als laatste hadden de partijen gevraagd of het Rijk de aanbesteding aan de Chinese leverancier wil terugdraaien. Dat is volgens Hermans niet nodig. "De beoordeling van de netbeheerders dat de meetmodule een laag risicoprofiel kent, in combinatie met de genomen mitigerende maatregelen passend bij dit risicoprofiel, resulteert erin dat het kabinet vanuit veiligheidsoverwegingen op dit moment geen reden ziet om in te grijpen bij deze aanbesteding."