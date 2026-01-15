Consumentenbond daagt ING voor rechter om afspraken over Google Pay

De Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie hebben ING voor de rechter gedaagd wegens afspraken met Google. De organisaties eisen dat de bank inzicht geeft in de afspraken die zij zegt te hebben gemaakt met het techbedrijf over het gebruik van klantgegevens. Eind 2024 stopte ING met de eigen betaal-app. Klanten met een Android-telefoon die contactloos willen betalen moeten sindsdien Google Pay gebruiken.

De Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie maken zich zorgen over de privacy van deze ING-klanten, omdat daarmee klantgegevens bij Google terechtkomen. "Een tech-gigant die bekend staat als privacyschender", aldus de Consumentenbond. ING zegt goede afspraken te hebben gemaakt met Google over de bescherming van klantgegevens, maar wil niet laten weten wat die inhouden.

"We hebben meermaals gevraagd om informatie, maar ING houdt de kaken stijf op elkaar. De bank verwijst klanten naar de privacyvoorwaarden van Google Pay. Daarin staat dat het bedrijf betaalgegevens kan verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Oftewel, Google weet precies waar jij je geld aan uitgeeft en waar en wanneer je dat doet. En die informatie kan het bedrijf commercieel flink benutten", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

De Consumentenbond zegt dat het sinds de overstap naar Google Pay veel vragen en klachten van consumenten ontvangt die zich zorgen over hun privacy maken. Ook ABN Amro, Rabobank en de Volksbank werken met Google Pay. De Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie spreken ING als eerste aan, omdat dit de grootste bank is. Volgens beide partijen lijken de gegevens van mensen met een iPhone die via Apple Pay betalen beter beschermd. In het privacybeleid van Apple staat dat het bedrijf geen betaalgegevens bewaart.