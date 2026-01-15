Politie lanceert opnieuw nepwebshop om voor fraude te waarschuwen

De politie heeft opnieuw een nepwebshop gelanceerd om mensen voor online fraude te waarschuwen. Het gaat om de website 'TicketBewust.nl' die eind oktober online kwam. Eind 2024 lanceerde de politie al de nepwebshop 'Pakjedealsnu.nl'. TicketBewust.nl werd opgezet in samenwerking met onder andere de Fraudehelpdesk en Marktplaats.

Om mensen naar de nepwebshop te krijgen werden advertenties op Marktplaats getoond. Volgens de politie is de advertentie tussen 30 oktober vorig jaar en 11 januari dit jaar meer dan 300.000 keer weergegven. Ruim dertigduizend mensen klikten op de Marktplaats-advertentie en bekeken die. Zo'n 7400 mensen klikten vervolgens door naar TicketBewust.nl. Vervolgens werd 3400 keer geprobeerd om een ticket te bestellen. "Ondanks de ingebouwde aanwijzingen dat het om een nepwebshop gaat", aldus de politie.

Mensen die een ticket probeerden te bestellen werden doorgestuurd naar een politiepagina met tips om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van ticketfraude. "Jaarlijks ontvangen wij als politie zo’n 50.000 aangiftes van online oplichting; 10 procent daarvan heeft te maken met ticketfraude. En we weten dat veel mensen, zo’n 80 procent, in de praktijk geen aangifte van ticketfraude doen omdat het om relatief lage bedragen gaat. In werkelijkheid zijn er dus nog veel meer mensen die op deze manier worden opgelicht", zegt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijke Meldpunt Internet Oplichting (LMIO).