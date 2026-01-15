CSR wil dat nieuw kabinet 690 miljoen euro in digitale veiligheid investeert

De Cyber Security Raad (CSR) wil dat het nieuwe kabinet 690 miljoen euro in digitale veiligheid investeert. Volgens het adviesorgaan investeert Nederland structureel te weinig in haar digitale veiligheid en weerbaarheid, wat tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Het CSR ziet verschillende gebieden waar het geld naar toe moet. Het gaat dan om het versterken van de digitale weerbaarheid van overheid, vitale infrastructuur en bedrijfsleven, investeren in digitale autonomie, Nederland voorbereiden op AI-gedreven dreigingen en het beter beschermen van burgers tegen cybercrime.

De raad roept het komende kabinet ook op om extra aandacht te besteden aan het aanpakken van het groeiend tekort aan cybersecurityspecialisten. "Het tekort aan cybersecuritytalent is niet alleen een veiligheidsrisico, maar remt ook de innovatiekracht en de economische groei van Nederland", aldus het adviesorgaan. Daarnaast moet er ook voldoende worden geïnvesteerd in de implementatie van wetgeving, zoals de aanstaande Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de Cyber Resilience Act (CRA).

"Een digitaal weerbare samenleving en economie vraagt om stevige en continue centrale beleidsregie vanuit de overheid, gezamenlijk optrekken met het bedrijfsleven, de wetenschap en het maatschappelijk middenveld, plus proactief beleid en tempo in de uitvoering", zo stelt de CSR. "Veel grote bedrijven hebben cybersecurity inmiddels in hun top 3 van prioriteiten opgenomen. Het is aan het komende kabinet om dit voorbeeld te volgen." De Cyber Security Raad is een adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.