Minister ziet aanpassen verbod op contante betalingen naar 10.000 euro niet zitten

Demissionair minister Heinen van Financiën ziet het aanpassen van het verbod op contante betalingen van 3.000 euro naar 10.000 euro niet zitten. Dat liet de bewindsman gisteren weten in reactie op een motie die het kabinet hiertoe oproept. Gisteren werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Wet chartaal betalingsverkeer en noemden verschillende partijen het belang van contant geld en de privacy die dit biedt.

"Contant geld is wat we gebruiken als we een beetje privacy willen hebben als we iets kopen, bijvoorbeeld omdat we niet willen dat bedrijven alles over onze winkelvoorkeuren weten en dat weer gaan gebruiken om prijzen te gaan verhogen", stelde SP-Kamerlid Jimmy Dijk. "Contant geld wordt nog veel gebruikt. Logisch, natuurlijk; het is een wettelijk betaalmiddel. Het is storingsvrij en het borgt de privacy", merkte SGP-Kamerlid Flach op.

"Contant geld is ook vrijheid. Het is privacy. Het is een zekerheid voor het geval systemen uitvallen. Voor DENK is het helder: contant geld is geen luxe. Het is geen gunst, maar een basisvoorziening die er altijd voor iedereen moet zijn", liet DENK-Kamerlid Ergin weten. "Contant geld is niet traceerbaar, is anoniem. Voor velen symboliseert dat vrijheid: geen bemoeienis van instellingen zoals overheid, bank of supermarkt die weet hebben van je bestedingspatroon en je adviseren, sturen of zelfs beperken bij die uitgaven. Waar ik mijn geld aan uitgeef, daar heeft niemand iets mee te maken", stelde FVD-Kamerlid Dekker.

De Eerste Kamer nam vorig jaar het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen aan. Het introduceert onder andere een verbod op cashbetalingen voor goederen van boven de 3.000 euro. Het verbod is sinds 1 januari van kracht geworden en geldt niet voor transacties tussen particulieren. Bij de implementatie van het Europese anti-witwaspakket (AML-pakket) zal dit verbod worden uitgebreid naar cashbetalingen van boven de 3.000 euro voor diensten.

Het AML-pakket introduceert een EU-breed verbod op contante betalingen voor goederen en uiteindelijk ook diensten van boven de grens van 10.000 euro. Nederland besloot om een cashlimiet van 3.000 euro te hanteren. "Contante betalingen van 3.000 euro of meer zijn in Nederland verboden; dat zal wel geen zuivere koffie zijn. Dit is een beperking in het kader van de EU-regelgeving, waarin de ruimte bestaat voor verruiming naar 10.000 euro. Wij zouden in Nederland graag een maximale verruiming zien", merkte Dekker op.

De FVD kwam vervolgens met een motie die het kabinet oproept om de huidige limiet op contante betalingen van 3.000 euro te verhogen naar 10.000 euro. Minister Heinen ziet deze motie niet zitten. "Dit debat hebben wij uitvoerig gevoerd, in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Beide wetten zijn in beide Kamers aangenomen. In het kader van consistent beleid zou ik dus zeggen: ontraden", aldus het advies van de bewindsman over de ingediende motie. De Tweede Kamer zal op 27 januari over deze en andere moties stemmen die tijdens het debat werden ingediend.