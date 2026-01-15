GM mag rijgedrag en locatie van automobilisten vijf jaar lang niet verkopen

General Motors (GM) mag vijf jaar lang het rijgedrag en de locatiegegevens van automobilisten niet aan kredietbureaus verkopen, zo heeft de Amerikaanse toezichthouder FTC bepaald. Daarnaast moet de autofabrikant ook transparanter zijn en klanten meer keuze geven over het verzamelen, gebruiken en het delen van hun voertuigdata.

Volgens de FTC gebruikte General Motors een misleidend aanmeldproces om klanten zich te laten aanmelden voor de OnStar connected vehicle service en de OnStar Smart Driver feature. De autofabrikant vermeldde niet dat het hierbij de exacte locatiegegevens en het rijgedrag van automobilisten verzamelde en aan derde partijen verkocht, waaronder kredietbureaus, zonder dat eigenaren hier toestemming voor hadden gegeven.

"GM monitorde en verkocht de exacte locatiegegevens en het rijgedrag van mensen, soms zo vaak als elke drie seconden", liet FTC-voorzitter Lina Khan eerder weten. De toezichthouder stelt dat het tracken en verzamelen van locatiegegevens een grote inbreuk op de privacy kan zijn en zeer gevoelige details over iemands leven kan onthullen. GM maakte ook niet duidelijk welke informatie het via de Smart Driver feature verzamelde, zoals het hard indrukken van het rempedaal, hard rijden en 's nachts rijden.

De informatie die General Motors verzamelde werd doorverkocht aan kredietbureaus, die op basis hiervan kredietrapporten maakten. Verzekeringsmaatschappijen gebruikten deze kredietrapporten om mensen een autoverzekering te weigeren of hun premie hierop te baseren. De FTC en GM kwamen vorig jaar een schikking overeen die nu definitief is gemaakt, zo laat de Amerikaanse toezichthouder weten.

Als onderdeel van de schikking mag GM vijf jaar lang geen rijgedrag en locatiegegevens aan kredietbureaus verkopen. Verder moet de autofabrikant voor een periode van 20 jaar van tevoren nadrukkelijk toestemming van klanten hebben voor het verzamelen, gebruiken en delen van hun voertuigdata, waaronder het delen van gegevens met kredietbureaus. Daarnaast moeten Amerikaanse klanten de mogelijkheid krijgen om hun gegevens op te vragen en te laten verwijderen. Verder moeten klanten ook de mogelijkheid krijgen om het verzamelen van de exacte locatie van hun voertuig uit te schakelen en moeten klanten zich ook voor het verzamelen van hun locatiedata en rijgedrag kunnen afmelden.