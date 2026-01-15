Politie waarschuwt ouders voor emoji of sticker op foto van kinderen

De politie waarschuwt ouders voor het gebruik van emoji's of stickers om het gezicht van hun kinderen op online gedeelde foto's af te schermen. "Veel ouders doen dit vanuit bescherming en zorg. Dat is begrijpelijk. Maar de realiteit is dat deze manier van beschermen in het huidige AI tijdperk niet meer werkt", aldus de Politie Zuidoost Fryslan. Volgens het politiekorps kunnen stickers juist een extra herkenningspunt voor AI worden.

"Moderne AI systemen zijn in staat om ontbrekende informatie te reconstrueren. Lege pixels worden ingevuld op basis van patronen, context, eerdere beelden, lichaamshouding, haarlijn, omgeving en metadata", zo laat het politiekorps in een bericht op Facebook weten. "Met slechts een paar foto’s van sociale media zijn systemen tegenwoordig in staat om zeer realistische beelden te genereren. Daar is geen technische kennis meer voor nodig en veel tools zijn vrij beschikbaar."

De Politie Zuidoost Fryslan stelt dat een sticker, filter of afplakmiddel geen bescherming tegen AI biedt. "De belangrijkste bescherming blijft de afweging die je maakt vóórdat je deelt. Wie kan dit zien. Waar kan dit terechtkomen. En vooral de vraag of deze foto überhaupt online thuishoort", stelt het politiekorps. "Misschien is de belangrijkste vraag niet hoe we iets afplakken, maar of we het wel moeten plaatsen."