'Aanvallers maken actief misbruik van kritiek lek in Fortinet FortiSIEM'

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Fortinet FortiSIEM waarvoor op 13 januari beveiligingsupdates verschenen, zo meldt securitybedrijf Defused. FortiSIEM is een Security Information and Event Management (SIEM) platform van Fortinet waarmee organisaties dreigingen in hun netwerkomgeving kunnen detecteren.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2025-64155, maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om willekeurige code of commando's op het systeem uit te voeren. Hiervoor volstaat het versturen van speciaal geprepareerde TCP-requests. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.4.

Het probleem werd gevonden en gerapporteerd door securitybedrijf Horizon3.ai. Dat kwam op 13 januari met een technische beschrijving van de kwetsbaarheid en het maakte proof-of-concept exploitcode beschikbaar. Via het beveiligingslek kan een aanvaller willekeurige bestanden als admin naar het systeem schrijven. Een ander probleem maakt het mogelijk om van admin root te worden en zo volledige controle over het systeem te krijgen. Beide problemen kregen CVE-2025-64155 toegewezen.

Securitybedrijf Defused laat via X weten dat het inmiddels verschillende ip-adressen heeft waargenomen die misbruik van de kwetsbaarheid proberen te maken. Verdere details over deze aanvallen zijn niet gegeven.