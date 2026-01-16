Microsoft neemt actie tegen dienst die virtual machines aan criminelen verhuurt

Microsoft heeft actie ondernomen tegen een dienst die virtual machines aan criminelen verhuurt. Volgens Microsoft wordt RedVDS voor allerlei criminele doeleinden gebruikt, waaronder het versturen van phishingmails, het hosten van "scam infrastructure" en het faciliteren van online fraude. Afnemers van de dienst krijgen voor 24 dollar per maand toegang tot vm's.

"In slechts één maand stuurden meer dan 2600 unieke RedVDS virtual machines gemiddeld een miljoen phishingmails per dag naar alleen Microsoft-klanten", aldus Microsoft. Het techbedrijf stelt dat aanvallen die sinds september vorig jaar via RedVDS werden uitgevoerd tot 191.000 gecompromitteerde organisaties en accounts wereldwijd hebben geleid.

Als onderdeel van de actie tegen RedVDS zijn twee domeinen in beslag genomen en is "het grondwerk" gelegd om de beheerders van de dienst te identificeren, zo laat Microsoft verder weten. Het techbedrijf zegt verder samen te werken met Europol om de servers en betaalnetwerken van RedVDS aan te pakken. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

