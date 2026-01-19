Frans ministerie van Sport lekt gegevens van 3,5 miljoen huishoudens

Het Franse ministerie van Sport heeft de persoonlijke gegevens van 3,5 miljoen huishoudens gelekt. Het gaat om namen, telefoonnummers, adresgegevens en 6,5 miljoen e-mailadressen die werden gestolen en op internet gepubliceerd. De Franse autoriteiten maakten de inbraak eind december bekend. Hoe de aanvallers konden inbreken op het systeem van het ministerie is niet bekendgemaakt.
Het Franse ministerie liet verder weten dat alle getroffen slachtoffers zouden worden geïnformeerd en er melding was gemaakt bij de Franse privacytoezichthouder CNIL. De dataset met de gestolen gegevens werd een aantal weken geleden op een forum gepubliceerd. De 6,5 miljoen buitgemaakte e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was 71 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.
