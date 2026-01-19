Experts: overheid moet dreigingsinformatie uitwisselen via STIX en TAXII 2.1

Overheidsinstanties moeten worden verplicht om informatie over digitale dreigingen en cyberaanvallen via nieuwe versies van STIX en TAXII uit te wisselen, zo adviseren experts (pdf). Structured Threat Information Expression biedt een datamodel om informatie over dreigingen uit te wisselen op een manier die zowel mensen als machines kunnen begrijpen. Trusted Automated eXchange of Indicator Information is een toepassingsprotocol voor het verkrijgen en verstrekken van dreigingsinformatie.

"Mede door toenemende cyberdreigingen is er steeds meer aandacht voor de digitale weerbaarheid van organisaties. Kennis over actuele cyberdreigingen is hierbij essentieel. STIX heeft een belangrijke rol voor goede informatie-uitwisseling van dreigingsinformatie" zo staat in het expertadvies. "Het biedt een consistent, gestructureerd en machineleesbaar formaat om indicatoren, incidenten en dreigingsactoren eenduidig te beschrijven, verkrijgen en verstrekken." TAXII ondersteunt het uitwisselen van dreigingsinformatie die in STIX aanwezig is.

Het Forum Stanaardisatie houdt een 'Pas toe leg uit' lijst bij met standaarden die overheidsinstantie verplicht moeten toepassen. Op deze lijst staan oudere veries van STIX en TAXII vermeld. Er is nu een Internetconsultatie gestart waarin het Forum Standaardisatie het publiek vraagt of versie 2.1 van STIX en TAXII geschikt zijn om te verplichten aan de overheid. Deze versies bevatten ten opzichte van de oudere versies allerlei verbeteringen. Zo maakt de nieuwe versie van STIX het mogelijk om gedetailleerdere en volledigere informatie te verkrijgen en verstrekken.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om informatie te verkrijgen en verstrekken over het gedrag van een aanvallers, iets wat in de vorige versie nog niet mogelijk was. Daarnaast zou de nieuwe versie makkelijker implementeerbaar moeten zijn. Volgens experts maken veel organisaties, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), al gebruik van de nieuwe versie. Het publiek kan tot 16 februari reageren op het plan om STIX en TAXII 2.1 op de 'Pas toe leg uit' lijst te plaatsen.