EDRi wil algeheel verbod op gebruik van spyware in Europese Unie

Spyware is één van de grootste bedreigingen voor fundamentele rechten en democratie en moet daarom in de Europese Unie worden verboden, zo vindt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. Spyware blijft echter in Europa gebruikt worden, wat tot normalisatie leidt, aldus de organisatie. "Ondanks allerlei schandalen in zeker veertien lidstaten, en duidelijk bewijs van mensenrechtenschendingen, hebben zowel de Europese Commissie als de lidstaten geen rode lijn getrokken", aldus EDRi.

Uit onderzoek dat het Europees Parlement liet uitvoeren bleek dat onder andere in Hongarije, Polen, Griekenland, Cyprus en Spanje spyware tegen onder andere oppositie en journalisten is ingezet. Voormalig Europarlementariër en rapporteur van het onderzoeksrapport Sophie In't Veld stelde dat Europa geen politieke wil heeft om het gebruik en de verspreiding van spyware aan te pakken.

Volgens EDRi kunnen slachtoffers van spyware nergens aankloppen, gaan commerciële spywareleveranciers ongestoord hun gang en floreert de Europese spywaremarkt, vaak dankzij publiek geld. Om meer handvatten te bieden is EDRi nu met een "document pool" gekomen, met allerlei informatie en standpunten over spyware.

Via commerciële spyware, zoals Pegasus en Predator, kan volledige controle over de telefoon van slachtoffers worden verkregen. Zo kunnen microfoon en camera worden ingeschakeld om het slachtoffer en zijn omgeving te bespioneren, kunnen foto's, bestanden en andere gevoelige informatie van het toestel worden gestolen en is het mogelijk om de locatie van het slachtoffer te volgen. Spywareleveranciers gebruiken vaak kwetsbaarheden om de spyware op het toestel van slachtoffers te kunnen installeren. Problemen waar op het moment van de aanval nog geen update voor beschikbaar is.

"Spyware is niet compatibel met mensenrechten omdat het indringend is, geheime toegang tot iemands persoonlijke toestel grote hoeveelheden informatie blootstelt en de integriteit van het apparaat in gevaar brengt. Dit maakt het onmogelijk om aan de vereisten te voldoen van de fundamentele rechten noodzakelijkheid en proportionaliteit en maakt het onmogelijk om toezicht op het gebruik ervan te houden", laat EDRi verder weten.

EDRi pleit voor een algeheel verbod op commerciële spyware, het verhandelen van kwetsbaarheden en exploits gebruikt voor het verspreiden van spyware, het beschermen van ethisch cyberonderzoek en responsible disclosure voor het melden van kwetsbaarheden, het verbieden van het aanschaffen van producten van spywareleveranciers, het invoeren van gerichte sancties tegen spywareleveranciers en het ter verantwoording roepen van spywareleveranciers voor mensenrechtenschendingen.