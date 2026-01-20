Nieuws
image

EDRi wil algeheel verbod op gebruik van spyware in Europese Unie

dinsdag 20 januari 2026, 11:07 door Redactie, 5 reacties

Spyware is één van de grootste bedreigingen voor fundamentele rechten en democratie en moet daarom in de Europese Unie worden verboden, zo vindt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. Spyware blijft echter in Europa gebruikt worden, wat tot normalisatie leidt, aldus de organisatie. "Ondanks allerlei schandalen in zeker veertien lidstaten, en duidelijk bewijs van mensenrechtenschendingen, hebben zowel de Europese Commissie als de lidstaten geen rode lijn getrokken", aldus EDRi.

Uit onderzoek dat het Europees Parlement liet uitvoeren bleek dat onder andere in Hongarije, Polen, Griekenland, Cyprus en Spanje spyware tegen onder andere oppositie en journalisten is ingezet. Voormalig Europarlementariër en rapporteur van het onderzoeksrapport Sophie In't Veld stelde dat Europa geen politieke wil heeft om het gebruik en de verspreiding van spyware aan te pakken.

Volgens EDRi kunnen slachtoffers van spyware nergens aankloppen, gaan commerciële spywareleveranciers ongestoord hun gang en floreert de Europese spywaremarkt, vaak dankzij publiek geld. Om meer handvatten te bieden is EDRi nu met een "document pool" gekomen, met allerlei informatie en standpunten over spyware.

Via commerciële spyware, zoals Pegasus en Predator, kan volledige controle over de telefoon van slachtoffers worden verkregen. Zo kunnen microfoon en camera worden ingeschakeld om het slachtoffer en zijn omgeving te bespioneren, kunnen foto's, bestanden en andere gevoelige informatie van het toestel worden gestolen en is het mogelijk om de locatie van het slachtoffer te volgen. Spywareleveranciers gebruiken vaak kwetsbaarheden om de spyware op het toestel van slachtoffers te kunnen installeren. Problemen waar op het moment van de aanval nog geen update voor beschikbaar is.

"Spyware is niet compatibel met mensenrechten omdat het indringend is, geheime toegang tot iemands persoonlijke toestel grote hoeveelheden informatie blootstelt en de integriteit van het apparaat in gevaar brengt. Dit maakt het onmogelijk om aan de vereisten te voldoen van de fundamentele rechten noodzakelijkheid en proportionaliteit en maakt het onmogelijk om toezicht op het gebruik ervan te houden", laat EDRi verder weten.

EDRi pleit voor een algeheel verbod op commerciële spyware, het verhandelen van kwetsbaarheden en exploits gebruikt voor het verspreiden van spyware, het beschermen van ethisch cyberonderzoek en responsible disclosure voor het melden van kwetsbaarheden, het verbieden van het aanschaffen van producten van spywareleveranciers, het invoeren van gerichte sancties tegen spywareleveranciers en het ter verantwoording roepen van spywareleveranciers voor mensenrechtenschendingen.

Reacties (5)
Reageer met quote
Vandaag, 11:23 door Anoniem
Dat gaat hem helaas niet worden. Bepaalde veilgheids branches zullen altijd over bepaalde capabilities moeten beschikken. Dit soort regels duwen deze capabilities alleen maar meer de schaduw in. Zou het juist niet beter zijn om het dialoog hierover aan te gaan en beperkingen op te leggen (zoals het niet tappen van Nederlanders).
Reageer met quote
Vandaag, 11:40 door Anoniem
Chatcontrol... Spyware in optima forma. Iemand?
Reageer met quote
Vandaag, 11:56 door Anoniem
Hahaha! Stel je voor dat de EU d'r eigen handen bindt, omdat het volgens d'r eigen wetten niet meer d'r eigen burgers mag bespioneren... Dat zou wat zijn! That will never ever happen. (Niet dat iemand zich iets van die wet zou aantrekken, want het is alleen een probleem als je erop wordt betrapt dat je de wet overtreedt, toch?)
Reageer met quote
Vandaag, 12:09 door Anoniem
Zit spyware niet al gewoon standaard in sommige besturingsystemen(recall enzo), en leiden webbrowsers tegenwoordig niet alle formuier input al via hun servers(google). Slaan teams en zoom niet nu al transcripties op van je videovergaderingen?
Is het chatcontrol-plan zelf geen spyware voorbeeld dan?
Bewuste journalisten en politici kunnen bijvoorbeeld Tails OS gebruiken als ze echt niet bespioneerd willen worden, maar dat is vast niet voor iedereen weggelegd
Alle spyware verbannen zal een hele operatie worden, misschien eerst de ergste, oncontoleerbaarste vormen om te beginnen.
Reageer met quote
Vandaag, 12:14 door Anoniem
Er is teveel gelobby en corruptie gaande.
Zelfs hier in Nederland wil het kabinet graag een sleepwet, (hebben ze al, al zou "dit tijdelijk zijn") en moedigen ze de bewaarplichtwet aan.
Ook zal er chatcontrole komen.
De EDRi vecht tegen windmolens... De burger heeft haar rechten allang verloren, maar we kunnen als burger zijnde wel het heft in eigen handen nemen door veiliger telefoons in gebruik te nemen (GrapheneOS, en daaraan te doneren) en bijv. een mesh te gebruiken om ISP's en overheden in het geheel te vermijden, in ieder geval als journalist zijnde.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image