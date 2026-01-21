Mozilla boekt dankzij Google-deal recordomzet van 680 miljoen dollar

Mozilla heeft in 2024 mede dankzij een deal die het met Google sloot een recordomzet van 680 miljoen dollar geboekt. De uitgaven stegen met een bedrag van 589 miljoen dollar echter ook naar nieuwe hoogtes. Google was in 2024 voor het grootste deel van Mozilla's omzet verantwoordelijk. Dat blijkt uit de nieuwste financiële cijfers van de Firefox-ontwikkelaar.

De 680 miljoen dollar die Mozilla in 2024 genereerde was 27 miljoen dollar hoger dan het voorgaande jaar. Het is daarmee de hoogste omzet die de Firefox-ontwikkelaar tot nu toe heeft behaald. Een groot deel van de inkomsten is afkomstig van de overeenkomsten die Mozilla met zoekmachine-aanbieders sluit. Die betalen ervoor om hun zoekmachine de standaardzoekmachine in Firefox te laten zijn. Dit leverde Firefox in 2024 in totaal 498 miljoen dollar op, tegenover 495 miljoen een jaar eerder.

"Hoewel deze omzet niet geheel van Google afkomstig is, moet worden vermeld dat Mozilla eind 2023 de zoekmachine-deal met Google verlengde. Googles aandeel van Mozilla's totale omzet steeg wederom, van 85 naar 86 procent", zegt Mozilla-volger Sören Hentzschel die als eerste over de nieuwe cijfers berichtte. Mozilla zag de grootste omzettoename in de categorie "rente en dividend", waar een winst van 95 miljoen dollar werd geboekt.

Mozilla ontving niet alleen een recordbedrag, het gaf met 589 miljoen dollar ook een recordbedrag uit. De ontwikkelkosten stegen met 30 miljoen dollar naar meer dan 290 miljoen dollar. Marketing- en brandingkosten gingen van 68 miljoen naar 86 miljoen dollar en algemene en administratieve kosten stegen van 124 miljoen naar meer dan 163 miljoen dollar. In totaal wist Mozilla het nettovermogen te verhogen van iets minder dan 1,34 miljard dollar naar meer dan 1,4 miljard dollar.