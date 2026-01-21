Mag een werkgever me verplichten toestemming te geven voor stem- en gezichtsherkenning tijdens vergaderingen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mijn werkgever wil het mogelijk maken om Copilot onze Teams-meetings te laten opnemen en transcriben tot vergaderverslagen. Dit inclusief gebruik van stem- en gezichtsherkenning, omdat dit de kwaliteit van het verslag zou verhogen. Wij moeten daar nu toestemming voor geven in Teams, maar weigeren lijkt niet echt aan de orde. Kan de werkgever me dit verplichten?

Antwoord: Hoofdregel voor inzet van ict op het werk: de werkgever kiest de middelen waarmee het werk wordt gedaan. Als werknemer heb je daar weinig van te vinden. Natuurlijk moet de werkgever wel rekening houden met jouw redelijke belangen, en privacy (en AVG) is er daar een van.

Wanneer je privacy of persoonsgegevens in het geding zijn, moet de werkgever dat via de AVG rechtvaardigen. Toestemming is daarbij geen optie, omdat in een werknemersrelatie eigenlijk altijd sprake is van afhankelijkheid (je wil dat vaste contract, opslag, managementfunctie). Dus dan moet de werkgever óf betogen dat het echt nodig is voor werk, óf dat zijn gerechtvaardigd belang wint van het jouwe.

De lat bij nodig voor het werk ligt erg hoog, en ik denk dat je met “onze vergaderverslagen worden er beter van” daar niet aan komt. Dus dan komen we automatisch bij het gerechtvaardigd belang.

Voor een transcriptie sec zie ik dat wel. Die meeting was werk en een transcriptie van een meeting is nuttig en weinig privacygevoelig. Ik zou het moeilijk vinden daar concrete bezwaren tegen te verzinnen (even aangenomen dat de AVG-randzaken gedicht zijn en we doen alsof Privacy Shield gewoon geldt, want we zijn jurist).

Die extra feature was nieuw voor mij. Bij Microsoft lees ik hierover dat

Voice and face enrollment is a feature in Microsoft Teams that allows users to create a voice and face profile. Voice and face enrollment is used to improve the audio quality and user experience of Teams meetings and calls. This feature helps to reduce background noise and secondary speakers and provides speaker attribution and Microsoft Copilot accuracy in meeting rooms equipped with Microsoft Teams Rooms devices. Admins and security teams can manage and control this feature and ensure for which user the enrollment and usage of the profile are turned on.

Het idee is dus inderdaad dat je via je stem en gezicht beter herkend wordt, en dat een transcriptie daarop afgestemd kan worden. Alice heeft een Vlaams accent, vandaar de aarzeling tussen “afstemming” en “afzetting”. Bob zit rechts en het geluid kwam van links, dus was dat Bob niet.

Uit dat Microsoft-artikel haal ik niet dat je toestemming moet geven. Een admin kan deze feature gewoon aanzetten. Maar goed, toestemming had ook geen zin, en zou je hooguit kunnen opvatten als een expliciete waarschuwing “let op, dat gaan we vanaf nu doen”.

De wijze waarop dit werkt, lijkt me gezien de beperkte impact (MS bezweert dat ze er niets mee doen verder) nog wel verdedigbaar. Het probleem zit hem zoals altijd in dat “bezweert”: velen (waaronder ik) zijn ondertussen zo cynisch over alle mooie beloftes van beperkt gebruik dat ze daar niet meer op willen varen.

