Oracle waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheden in populaire producten

Oracle waarschuwt organisaties voor kritieke kwetsbaarheden in populaire producten en heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de problemen te verhelpen. Vanwege het risico op aanvallen worden organisaties door Oracle opgeroepen de patches zo snel mogelijk te installeren. Het bedrijf stelt dat het berichten blijft ontvangen van klanten die gehackt zijn omdat ze beschikbare updates niet hadden geïnstalleerd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Adobe of Microsoft komt Oracle ééns per kwartaal met beveiligingsupdates. Tijdens de Critical Patch Update van januari zijn in totaal 337 patches uitgebracht. Dat wil niet zeggen dat er ook sprake is van 337 kwetsbaarheden, omdat sommige kwetsbaarheden in meerdere Oracle-producten aanwezig zijn en die elk hun eigen patch ontvangen. In totaal zijn er elf kwetsbaarheden aangemerkt als kritiek. Op een schaal van 1 tot en met 10 is de impact van tien van deze beveiligingslekken beoordeeld met een 9.8 of hoger. Twee kwetsbaarheden (CVE-2025-66516 en CVE-2026-21962) hebben zelfs de maximale impactscore van 10.0.

De kritieke kwetsbaarheden zijn aanwezig in Primavera Unifier, Business Process Management Suite, HTTP Server, Weblogic Server Proxy Plug-in, Middleware Common Libraries and Tools, Data Integrator, Fusion Middleware, Outside In Technology, AutoVue Office, Spatial and Graph, Health, Sciences Information Manager, MySQL Server, PeopleSoft Enterprise PeopleTools, Siebel CRM Cloud Applications, Agile Product Lifecycle Management for Process, Communications Operations Monitor, Communications Order and Service Management, Communications Unified Assurance en Commerce Guided Search. De volgende patchronde staat gepland voor 21 april.